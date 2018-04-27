В Уфе под присмотром судебных приставов снесли незаконную торговую постройку Фото: скрин видео УФССП по РБ В Уфе под присмотром судебных приставов снесли незаконную торговую постройку Фото: скрин видео УФССП по РБ

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Уфе под присмотром судебных приставов снесли незаконную торговую постройку — кафе-бар на улице Ахметова рядом с домом №297.

Срок аренды земельного участка, на котором находился павильон, давно истек, сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Республике Башкортостан. В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено исполнительное производство о сносе торгового павильона. Должнику было выставлено требование в установленные сроки снести постройку. Однако предприниматель не торопился освобождать территорию, принадлежащую городу.

«Сегодня приставы поставили точку в этом деле — снос незаконных построек был начат еще вчера, а сегодня постройка была окончательно снесена экскаватором, — уточнили в ведомстве. — Все затраты, произведенные на привлечение техники для сноса построек, будут истребованы с бывшего хозяина торговой точки. Всего с начала года в структурных подразделениях УФССП России по Республике Башкортостан было исполнено 43 исполнительных производства о сносе незаконных строений. На очереди еще несколько подобных объектов».