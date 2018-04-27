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27 апреля Пятница

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В Башкирии МЧС объявило штормовое предупреждение из-за ветра

ОБЩЕСТВО

В Башкирии МЧС объявило штормовое предупреждение из-за ветра Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии МЧС объявило штормовое предупреждение из-за ветра Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Завтра, 28 апреля, на территории республики ожидаются грозы, местами шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с, предупреждает МЧС по РБ. На автодорогах ночью и утром возможен туман с видимостью 500 метров и менее. 

В связи с порывами ветра, находясь на улице, следует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, рекомендуют спасатели.

«Пешеходы, будьте аккуратны на улице и при переходе проезжей части дорог. Водителей просим соблюдать скоростной режим. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!» — обратилось МЧС к жителям республики.

Теги: МЧС, штормовое предупреждение
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