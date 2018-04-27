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27 апреля Пятница

Уфа   °

Константин Толкачев в Таврическом дворце рассказал, как улучшить работу народных дружин

ПОЛИТИКА

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев провел в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге заседание возглавляемой им Комиссии Совета законодателей Российской Федерации по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции.

Ключевой темой заседания стало совершенствование законодательства об участии граждан в охране общественного порядка. В первую очередь это касается работы возрожденных в России народных дружин. Константин Толкачев рассказал о результатах мониторинга принятых в регионах нормативных правовых актов по материально-техническому обеспечению деятельности народных дружин.

«Результаты проделанной нами работы показывают, что в каждом третьем субъекте Российской Федерации определены льготы за счет региональных бюджетов. Проработаны разные формы материального и морального стимулирования народных дружинников», — отметил председатель парламента Башкортостана.

В пример Константин Толкачев привел Бурятию, Удмуртию, Владимирскую, Курскую, Кировскую, Новгородскую, Нижегородскую, Вологодскую, Калининградскую, Костромскую области и ряд других регионов, где для дружинников предусмотрены льготы по уплате налогов, оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, дополнительный отпуск по месту работы, внеочередное предоставление мест в детских садах, льготное медицинское обеспечение и иные меры поддержки.

В возглавляемую Константином Толкачевым Комиссию Совета законодателей поступил ряд предложений от региональных парламентов в части совершенствования законодательства об участии граждан в охране общественного порядка.

«Значимой представляется инициатива конкретизировать полномочия правоохранительных органов по взаимодействию с народными дружинами. Необходимо также уточнить статус и полномочия самих дружинников при пресечении различного рода правонарушений. Кроме того, некоторые региональные парламенты считают целесообразным ввести ответственность, вплоть до уголовной, за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство народного дружинника, — рассказал Константин Толкачев. — В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в уголовное и административное законодательство».

Председатель Госсобрания обозначил также предложения по введению особого статуса народных дружин из числа членов казачьих обществ.

«Для отдельных регионов такая мера имеет особую актуальность, — подчеркнул Константин Толкачев. — Кроме того, необходимо законодательное решение вопроса соцзащиты народных дружинников, в том числе личного страхования, обеспечения выплат в случаях гибели или вреда здоровью. Это должно быть урегулировано именно федеральным законодательством, поскольку регионы и муниципалитеты имеют разные финансовые возможности. В итоге диапазон компенсаций в случае гибели дружинника сильно варьируется — от 250 тысяч до двух миллионов рублей. Причем имеются регионы, где выплаты не предусмотрены вообще».

Константин Толкачев отметил, что эти и иные предложения, связанные с совершенствованием работы народных дружин, закладывают основу масштабной законотворческой работы для Совета законодателей и российского парламента.  

Теги: Совет законодателей, Константин Толкачев
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