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27 апреля Пятница

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В Башкирии слушатели Школы политического лидерства оценили Региональную общественную приемную «Единой России»

ПОЛИТИКА

В Башкирии слушатели Школы политического лидерства оценили Региональную общественную приемную «Единой России» Фото: пресс-служба Единой России

В Башкирии слушатели Школы политического лидерства оценили Региональную общественную приемную «Единой России» Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Уфе прошли экскурсия и лекция для слушателей Школы политического лидерства. Молодые люди, мечтающие стать политиками, узнали о приемах граждан депутатами Госдумы, осмотрели кабинеты и познакомились с сотрудниками. 

Помощник руководителя региональной Общественной приемной Дмитрия Медведева в Уфе Наиль Магадиев рассказал, что лекция была посвящена десятилетию их работы, сообщили в региональном отделении партии. 

«Одним из главных показателей для всего коллектива стало признание нашей приемной самой эффективной в России по итогам работы за 2017 год. Данная эффективность определяется в первую очередь количеством положительно решенных обращений, их у нас порядка 25%», — сказал Наиль Магадиев. 

Гости проявили большой интерес и задавали вопросы. Среди слушателей есть начинающие политики, которые, несмотря на юный возраст, стали участниками предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в Госсобрание РБ. 

«Я и сам принимаю участие в предварительном голосовании в качестве претендента. Накопленный опыт позволяет мне понимать многие процессы, находить механизмы и пути решения проблем населения, поэтому, считаю, что смогу помочь жителям республики в должности депутата Госсобрания. К стремлению молодежи в республиканский парламент отношусь хорошо. Их свежие идеи и нестандартные подходы в совокупности с нашим опытом помогут улучшить работу депутатского корпуса. Очень важно, что молодые люди сегодня не равнодушные, они стремятся изменить жизнь к лучшему, а наша задача — помочь и поддержать их», — сказал Наиль Магадиев. 

Теги: Школа политического лидерства
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