УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Стало известно, какие снимки военных лет реконструируют в Уфе в рамках фотопроекта «Живая Победа. История войны в лицах».

Проект инициирован в Екатеринбурге и реализуется на средства президентского гранта в Тюмени, Перми, Челябинске, Ирбите, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском и Магнитогорске и Уфе. В каждом из городов проводят реконструкцию одного общегородского снимка и 10 снимков из личных архивов горожан.

Завтра, 28 апреля, в Национальном музее Башкортостана (ул. Советская, 14) пройдет реконструкция фотоснимка известного поэта Якуба Кульмухаметова (Якуба Кулмыя). В образе знаменитого деда участие в реконструкции примет его внук.

Во второй половине дня на территории Учебного центра УМПО (ост. «Отдел кадров УМПО», ул. Сельская Богородская — Ферина) пройдет реконструкция общегородского кадра — «Сотрудники Рыбинского завода авиационных моторов, эвакуированного в Уфу». Снимок предоставлен архивом ОДК-УМПО, в реконструкции участвуют действующие сотрудники объединения.

29-30 апреля на территории Исторического парка «Россия — моя история» (ул. Менделеева, 158) пройдет реконструкция фотографий из семейных альбомов уфимцев, история которых неразрывно связана с военным временем.

Гримеры и реквизиторы воссоздадут атмосферу снимка. Фотографы переснимут его на камеру ФКД, журналисты запишут историю. По окончании проекта пройдут выставки во всех городах-участниках, будут напечатаны фотоальбомы тиражом 1000 экземпляров.

Присоединиться к проекту еще могут желающие горожане и жители Башкирии. Для этого на сайт﻿е «Живая Победа» нужно загрузить снимок из семейного архива военных лет в максимально хорошем разрешении и вашу собственную фотографию в настоящем времени. Если фотокарточка будет принята к участию, с вами свяжутся организаторы. Участие в проекте бесплатное.

Справка. В начале Великой Отечественной войны в Уфу были эвакуированы многие промышленные предприятия. Столица Башкортостана, находившаяся в глубоком тылу, приняла специалистов из Москвы, Ленинграда, других городов Центральной России и даже Украины, но особенно много — из Рыбинска. Уфимский моторный завод стал одним из ведущих предприятий авиационного моторостроения и был удостоен Знамени Государственного Комитета обороны. В этом оказалась немалая заслуга работников Рыбинского завода и других оборонных предприятий, влившихся в коллектив УМЗ. По статистике на каждом третьем боевом самолете стоял уфимский мотор. Самолет «Як-9У» с мотором ВК-107А признан самым быстрым истребителем Второй мировой войны.