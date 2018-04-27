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27 апреля Пятница

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Синоптики прогнозируют в Башкирии первые грозы и шквалистый ветер

ОБЩЕСТВО

Синоптики прогнозируют в Башкирии первые грозы и шквалистый ветер Фото: Олег Яровиков

Синоптики прогнозируют в Башкирии первые грозы и шквалистый ветер Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В ночь на субботу, 28 апреля, по северу Башкирии пройдет небольшой дождь.

«Температура воздуха ночью +1,+6 градусов. Днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и шквалистое усиление ветра», — сообщили специалисты Башгидрометцентра.

Днем столбики термометров поднимутся до 13-18 градусов, по югу республики до 23 градусов.

В Уфе суббота ожидается дождливой, но солнце все-таки будет периодически выглядывать из-за туч. Ночью температура воздуха +2, +5, днем — 13-16 градусов.

Теги: прогноз погоды, гроза
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