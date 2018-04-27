УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Потребители услуг ЖКХ имеют право требовать снижение тарифов, главное — найти причину их завышения. Об этом в ходе дебатов заявил участник предварительного голосования «Единой России», руководитель Центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин.

Отвечая на вопрос из зала о ценах на тарифы, выступающий рассказал, что в одном из городов республики сто человек занимаются тем, что проверяют счетчики на воду. На зарплату этим сотрудникам, по словам Валериана Гагина, водоканал ежемесячно тратит 3 млн рублей, которые включаются в тариф. Такую трату средств в 21 веке участник праймериз считает необоснованной. По его мнению, необходимо поставить современные счетчики, показания с которых будут транслироваться онлайн, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

«В каждой проблеме нужно разбираться двум сторонам — поставщику и потребителю услуги. Мы, как потребители, имеем полное право требовать снижение тарифа. А если на предложение потребителей поставщик не ответит, тогда они могут обратиться за помощью к депутатам», — считает Валериан Гагин.

Заместитель прокурора Республики Башкортостан Гулсасак Бикбулатова, отвечая на вопрос о выделении жилья дворникам и другим аналогичным сотрудникам сферы коммунального хозяйства, отметила, что возврат к прошлым условиям невозможен. По ее словам, для решения проблемы нехватки работников многие обслуживающие организации нанимают на должности сантехников и дворников мигрантов, как дешевую рабочую силу.

«Для того чтобы предоставлять работникам служебное жилье, у управляющих компаний должны быть ресурсы на его приобретение. Потому что то жилье, которое находится в муниципальной собственности, предназначено для нуждающихся категорий граждан, стоящих в очереди на квартиру», — сказала Гулсасак Бикбулатова.

Механизмы по решению этой проблемы участница предварительного голосования планирует выработать, если станет депутатом Госсобрания Башкортостана.

В прошедших в Уфе дебатах, посвященных теме «Справедливое ЖКХ: понизить платежи — увеличить эффективность», приняли участие также председатель ТСЖ «Королёва, 35» Зумрад Газизова, безработный Радик Чанышев, адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов Фаил Якшигулов и начальник производственной площадки «УНПЗ» Тагир Насыпов.

Следующие дебаты в Уфе состоятся сегодня, 27 апреля, по адресу: ул. Цюрупы. 17, каб. 421, в 18.30, темой обсуждения станет «Обновление Партии «Единая Россия»: от Партии власти к Партии путинского большинства», и в 19.45 на тему «Образование, спорт и культура: качество и доступность для граждан».