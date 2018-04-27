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27 апреля Пятница

Уфа   °

«Мышиная лихорадка»: Как уберечь себя и своих близких?

ОБЩЕСТВО

«Мышиная лихорадка»: Как уберечь себя и своих близких?

Фото: shutterstock.com

«Мышиная лихорадка»: Как уберечь себя и своих близких?

Фото: shutterstock.com

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

С приходом тепла в Башкортостан возрастает опасность заражения геморрагической лихорадкой, которую в народе называют «мышиной», — из-за того, что именно грызуны часто выступают ее переносчиками.

Медики напоминают, что геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — это тяжелое, смертельно опасное инфекционное заболевание с поражением почек, легких и других органов человека.

Природные очаги «мышиной лихорадки» зарегистрированы в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии и на Дальнем Востоке.

В прошлом году в Башкортостане заболеваемость ГЛПС зарегистрирована в 45 районах и 7 городах. Превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости ГЛПС зарегистрировано в Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Благовещенском, Калтасинском, Караидельском, Краснокамском, Нуримановском, Татышлинском, Янаульском районах. 

Прежде чем отправиться на природу или на дачу, примите определенные меры предосторожности

  • В помещениях, где вероятно могли быть грызуны, необходимо провести влажную уборку при помощи хлорсодержащих средств. Наденьте резиновые перчатки и защитную марлевую повязку. Предварительно нужно хорошо проветрить комнату.   

  • Также необходимо хорошо просушить на солнце мебель, одеяла и подушки. Постирайте и прогладьте постельное белье. Посуду следует помыть при помощи дезинфицирующих средств. 

  • Если у вас есть подозрение, что оставленные на «перезимовку» продукты питания могли стать «объектами» внимания мышей, то ни в коем случае не употребляйте их в пищу.    

  • Не пейте сырую воду — только кипяченую или бутилированную. Привезенные с собой продукты, если даже они в пакетах, нельзя ставить на пол или землю. Уже мытые фрукты и овощи перед употреблением обязательно обливайте кипятком: мышиная лихорадка не переносит высоких температур.     

  • Вирус ГЛПС также нестоек и к воздействию ультрафиолета, так что пребывание на солнце существенно снижает риск заражения.

  • Соблюдайте правила личной гигиены! После работы на участке, перед приемом пищи каждый раз тщательно мойте руки с мылом! Особенно внимательными следует быть курящим людям: схватившись грязными руками за фильтр сигареты, вы поможете вирусу попасть в ваш организм.     

  • Не оставляйте без внимания ссадины, царапины и ранки на руках: их необходимо обрабатывать 3%-ным раствором перекиси водорода или 70%-процентным спиртом либо йодом.   

 ЭТО НАДО ЗНАТЬ

  • Симптомы ГЛПС: резкое повышение температуры до 39-40°C, головная боль, ощущение сухости во рту, боль в области живота и поясницы, слабость

  • Переносчиками этого вируса, в основном, являются грызуны. Так, среди них ученые выделяют полевую мышь, крыс, серых полёвок, реже, домовых мышей. Основным переносчиком вируса считается рыжая полёвка — грызун, средой обитания которого является лесистая местность.

  • Прививок от ГЛПС нет

  • У человека, перенесшего мышиную лихорадку, на всю жизнь сохраняется иммунитет к этому заболеванию больной ГЛПС не является заразным для других людей

  • После того как организм перенес мышиную лихорадку, почки начинают полноценно функционировать только через два года  

Теги: геморрагическая лихорадка
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