«Мышиная лихорадка»: Как уберечь себя и своих близких?
«Мышиная лихорадка»: Как уберечь себя и своих близких?Фото: shutterstock.com
«Мышиная лихорадка»: Как уберечь себя и своих близких?Фото: shutterstock.com
УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
С приходом тепла в Башкортостан возрастает опасность заражения геморрагической лихорадкой, которую в народе называют «мышиной», — из-за того, что именно грызуны часто выступают ее переносчиками.
Медики напоминают, что геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — это тяжелое, смертельно опасное инфекционное заболевание с поражением почек, легких и других органов человека.
Природные очаги «мышиной лихорадки» зарегистрированы в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии и на Дальнем Востоке.
В прошлом году в Башкортостане заболеваемость ГЛПС зарегистрирована в 45 районах и 7 городах. Превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости ГЛПС зарегистрировано в Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Благовещенском, Калтасинском, Караидельском, Краснокамском, Нуримановском, Татышлинском, Янаульском районах.
- В помещениях, где вероятно могли быть грызуны, необходимо провести влажную уборку при помощи хлорсодержащих средств. Наденьте резиновые перчатки и защитную марлевую повязку. Предварительно нужно хорошо проветрить комнату.
- Также необходимо хорошо просушить на солнце мебель, одеяла и подушки. Постирайте и прогладьте постельное белье. Посуду следует помыть при помощи дезинфицирующих средств.
- Если у вас есть подозрение, что оставленные на «перезимовку» продукты питания могли стать «объектами» внимания мышей, то ни в коем случае не употребляйте их в пищу.
- Не пейте сырую воду — только кипяченую или бутилированную. Привезенные с собой продукты, если даже они в пакетах, нельзя ставить на пол или землю. Уже мытые фрукты и овощи перед употреблением обязательно обливайте кипятком: мышиная лихорадка не переносит высоких температур.
- Вирус ГЛПС также нестоек и к воздействию ультрафиолета, так что пребывание на солнце существенно снижает риск заражения.
- Соблюдайте правила личной гигиены! После работы на участке, перед приемом пищи каждый раз тщательно мойте руки с мылом! Особенно внимательными следует быть курящим людям: схватившись грязными руками за фильтр сигареты, вы поможете вирусу попасть в ваш организм.
- Не оставляйте без внимания ссадины, царапины и ранки на руках: их необходимо обрабатывать 3%-ным раствором перекиси водорода или 70%-процентным спиртом либо йодом.
- Симптомы ГЛПС: резкое повышение температуры до 39-40°C, головная боль, ощущение сухости во рту, боль в области живота и поясницы, слабость
- Переносчиками этого вируса, в основном, являются грызуны. Так, среди них ученые выделяют полевую мышь, крыс, серых полёвок, реже, домовых мышей. Основным переносчиком вируса считается рыжая полёвка — грызун, средой обитания которого является лесистая местность.
- Прививок от ГЛПС нет
- У человека, перенесшего мышиную лихорадку, на всю жизнь сохраняется иммунитет к этому заболеванию больной ГЛПС не является заразным для других людей
- После того как организм перенес мышиную лихорадку, почки начинают полноценно функционировать только через два года