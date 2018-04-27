«Мышиная лихорадка»: Как уберечь себя и своих близких? Фото: shutterstock.com









«Мышиная лихорадка»: Как уберечь себя и своих близких? Фото: shutterstock.com

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

С приходом тепла в Башкортостан возрастает опасность заражения геморрагической лихорадкой, которую в народе называют «мышиной», — из-за того, что именно грызуны часто выступают ее переносчиками.

Медики напоминают, что геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — это тяжелое, смертельно опасное инфекционное заболевание с поражением почек, легких и других органов человека.

Природные очаги «мышиной лихорадки» зарегистрированы в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии и на Дальнем Востоке.

В прошлом году в Башкортостане заболеваемость ГЛПС зарегистрирована в 45 районах и 7 городах. Превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости ГЛПС зарегистрировано в Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Благовещенском, Калтасинском, Караидельском, Краснокамском, Нуримановском, Татышлинском, Янаульском районах.

Прежде чем отправиться на природу или на дачу, примите определенные меры предосторожности

В помещениях, где вероятно могли быть грызуны, необходимо провести влажную уборку при помощи хлорсодержащих средств. Наденьте резиновые перчатки и защитную марлевую повязку. Предварительно нужно хорошо проветрить комнату.

Также необходимо хорошо просушить на солнце мебель, одеяла и подушки. Постирайте и прогладьте постельное белье. Посуду следует помыть при помощи дезинфицирующих средств.

Если у вас есть подозрение, что оставленные на «перезимовку» продукты питания могли стать «объектами» внимания мышей, то ни в коем случае не употребляйте их в пищу.

Не пейте сырую воду — только кипяченую или бутилированную. Привезенные с собой продукты, если даже они в пакетах, нельзя ставить на пол или землю. Уже мытые фрукты и овощи перед употреблением обязательно обливайте кипятком: мышиная лихорадка не переносит высоких температур.

Вирус ГЛПС также нестоек и к воздействию ультрафиолета, так что пребывание на солнце существенно снижает риск заражения.

Соблюдайте правила личной гигиены! После работы на участке, перед приемом пищи каждый раз тщательно мойте руки с мылом! Особенно внимательными следует быть курящим людям: схватившись грязными руками за фильтр сигареты, вы поможете вирусу попасть в ваш организм.

Не оставляйте без внимания ссадины, царапины и ранки на руках: их необходимо обрабатывать 3%-ным раствором перекиси водорода или 70%-процентным спиртом либо йодом.