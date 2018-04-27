Башкирия в федеральных СМИ: арест школьника обжалован, без ВДНХ, рост тарифов, Ермак похоронен в Башкирии?
УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.
Уфимский выставочный комплекс должен быть переименован по требованию московского владельца товарного знака. Суд запретил компании использовать сочетание букв ВДНХ.
Без ВДНХ. Как пишет газета «Коммерсантъ», «Уфимскому торгово-выставочному комплексу, позиционирующему себя после реновации как ВДНХ-Экспо, вероятно, придется отказаться от использования известной аббревиатуры. Арбитражный суд Башкирии запретил компании «Экспо-плаза», которой принадлежит доменное имя vdnh-ufа и одноименный сайт и которая сдает в аренду площади ТВК, использовать сочетание букв ВДНХ в интернете, а также на фасадах зданий и в любой рекламной продукции. Суд признал это нарушением исключительных прав на товарный знак ВДНХ, которым с 1991 года владеет московское АО «Выставка достижений народного хозяйства» (принадлежит Департаменту городского имущества Москвы)». Победу в суде московское ВДНХ одержало со второй попытки, добавили в издании.
Лизинговая поддержка. Малый и средний бизнес из Башкортостана претендует на лизинговую поддержку со стороны «Региональной лизинговой компании Республики Башкортостан» на сумму около 278 млн рублей, сообщает «Газета.Ру». Всего на этот объем поддержки претендуют шесть проектов из металлургической, текстильной, пищевой промышленности и других сфер. «Данное сотрудничество позволит компаниям за счет модернизации и укрепления производственного потенциала в значительной степени увеличить объемы выпускаемой продукции, получить дополнительные возможности по расширению рынков сбыта, в том числе за счет сотрудничества с крупнейшими заказчиками с государственным участием», — отмечается в материале. Максимальная ставка по лизингу оборудования импортного производства составляет 8% годовых, отечественного производства — 6% годовых, авансовый платеж — от 15%, срок договора лизинга — до 60 месяцев. Объем реализации лизинговых проектов РЛК в 2018 году составит не менее 1,4 млрд рублей, прогнозируют в издании.
Как информирует «Лента.ру», 26 апреля в Уфе на площадке Межрегионального форума инфраструктуры поддержки при участии представителей Корпорации МСП прошла презентация проектов компаний, претендующих на заключение договоров лизинга с АО «Региональная лизинговая компания РБ». До конца 2018 года программа льготного лизинга оборудования будет работать в четырех регионах России. «Две региональные компании были зарегистрированы в 2017 году в Башкирии и Татарстане, еще две будут созданы в Якутии и Ярославской области. Несмотря на то, что лизинговые компании созданы в конкретных регионах, у них есть обязательства работать без региональных барьеров, то есть предприниматели из соседних областей и республик могут также обращаться и получать финансовую поддержку», — отметили на форуме в Уфе.
Причина задымления в уфимском роддоме. Предварительной причиной задымления в роддоме Уфы названо замыкание электропроводки. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на сообщение главного врача РКБ имени Куватова Рината Нагаева. По его словам, сейчас проводится проверка произошедшего. Отмечается, что 26 апреля произошло задымление на первом этаже в отделении патологии новорожденных. Было эвакуировано порядка 250 человек, в том числе 60 младенцев, пострадавших и погибших нет, говорится в сообщении.
Российский бизнес подешевел. Готовый бизнес в России в среднем обойдется в 3,43 млн рублей — это на один процент ниже в сравнении с аналогичным показателем четвертого квартала 2017 года и на 7% — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми дорогими компаниями оказались сельхозпредприятия, их средняя стоимость составила 10,5 млн рублей, пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса Avito. На втором месте производственные компании — 7,75 млн рублей, которые вдобавок сильнее всех подешевели за год — средняя цена рухнула на 24%. На втором месте по уровню падения оказались компании сферы развлечений, обесценившиеся на 12% до 2,4 млн рублей в среднем. Самый дорогой бизнес оказался в Ростове-на-Дону. Там за предприятие придется выложить в среднем 4,634 млн рублей. Далее идут Москва и Краснодар. В топ-10 городов по средней стоимости бизнеса попали Тюмень, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Саратов и Уфа.
Ермак похоронен в Башкирии? Археологи Тюменской области планируют возобновить поиски могилы покорителя Сибири атамана Ермака в 2019 году. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщил руководитель Тобольской археологической экспедиции Александр Адамов. Ранее сообщалось, что археологи не могут завершить исследования возможного места захоронения Ермака из-за отсутствия финансирования. «В этом году федерация выделила значительную сумму денежных средств на приобретение оборудования... Надеемся, что до конца года нам удастся приобрести оборудование и уже в 2019 году мы возобновим исследование и поиски могилы Ермака», — сказал Адамов.
В 1581 году русский военачальник, казачий атаман Ермак Тимофеевич возглавил военный поход на сибирского хана Кучума, с которого началось завоевание и освоение Сибири. По одной из главных версий смерти Ермака, атаман утонул. Существует легенда, что тело Ермака вскоре после его смерти выловил из Иртыша рыбак-татарин. Позже татары захоронили его в районе деревни Бегишевское. По другой версии, могилой Ермака может быть захоронение, найденное на окраине населенного пункта Киргиз-Мияки в Башкирии. По результатам экспертизы, ему около 500 лет, что совпадает с датой смерти Ермака, рассказали в агентстве.
Ждет максимальный рост тарифов. На сколько подорожают услуги ЖКХ, выяснили в газете «Аргументы и факты». «С 1 июля 2018 года рост платежа за коммунальные услуги в среднем по стране составит 4%. За последние 2-3 года это одно из самых низких повышений», — сообщил в издании глава Минстроя РФ Михаил Мень. При этом максимальный рост тарифов ждёт жителей Якутии (6%) и Башкортостана (5,9%), минимальный — Северной Осетии и Новосибирской обл. (3%). Кроме того, в некоторых регионах с 1 июля увеличится плата за капремонт, добавили в газете.
Защита обжаловала арест школьника. Сторона защиты подростка, устроившего поножовщину в башкирской школе, подала апелляцию на судебное решение о мере пресечения в виде содержания под стражей, сообщил РИА Новости адвокат школьника. Жалоба будет рассматриваться в субботу в Верховном суде Башкирии.
«Он сейчас содержится в СИЗО, где нет профильных врачей. У него целый букет заболеваний. Ему требуется сурдолог, окулист, невропатолог и другие специалисты в медицинской области. В СИЗО медиками и медикаментами обеспечить не могут. Он чувствует себя очень плохо, нарушаются законные права человека», — пояснил адвокат.
18 апреля ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке напал с ножом на одноклассников и учителя и попытался устроить пожар. Пострадали четверо, включая нападавшего, они находились в реанимации. Стерлитамакский городской суд взял под стражу подростка по ходатайству следствия.