УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский выставочный комплекс должен быть переименован по требованию московского владельца товарного знака. Суд запретил компании использовать сочетание букв ВДНХ.

Без ВДНХ. Как пишет газета «Коммерсантъ﻿», «Уфимскому торгово-выставочному комплексу, позиционирующему себя после реновации как ВДНХ-Экспо, вероятно, придется отказаться от использования известной аббревиатуры. Арбитражный суд Башкирии запретил компании «Экспо-плаза», которой принадлежит доменное имя vdnh-ufа и одноименный сайт и которая сдает в аренду площади ТВК, использовать сочетание букв ВДНХ в интернете, а также на фасадах зданий и в любой рекламной продукции. Суд признал это нарушением исключительных прав на товарный знак ВДНХ, которым с 1991 года владеет московское АО «Выставка достижений народного хозяйства» (принадлежит Департаменту городского имущества Москвы)». Победу в суде московское ВДНХ одержало со второй попытки, добавили в издании.

Лизинговая поддержка. Малый и средний бизнес из Башкортостана претендует на лизинговую поддержку со стороны «Региональной лизинговой компании Республики Башкортостан» на сумму около 278 млн рублей, сообщает «Газета.Ру﻿». Всего на этот объем поддержки претендуют шесть проектов из металлургической, текстильной, пищевой промышленности и других сфер. «Данное сотрудничество позволит компаниям за счет модернизации и укрепления производственного потенциала в значительной степени увеличить объемы выпускаемой продукции, получить дополнительные возможности по расширению рынков сбыта, в том числе за счет сотрудничества с крупнейшими заказчиками с государственным участием», — отмечается в материале. Максимальная ставка по лизингу оборудования импортного производства составляет 8% годовых, отечественного производства — 6% годовых, авансовый платеж — от 15%, срок договора лизинга — до 60 месяцев. Объем реализации лизинговых проектов РЛК в 2018 году составит не менее 1,4 млрд рублей, прогнозируют в издании.

Как информирует «Лента.ру﻿», 26 апреля в Уфе на площадке Межрегионального форума инфраструктуры поддержки при участии представителей Корпорации МСП прошла презентация проектов компаний, претендующих на заключение договоров лизинга с АО «Региональная лизинговая компания РБ». До конца 2018 года программа льготного лизинга оборудования будет работать в четырех регионах России. «Две региональные компании были зарегистрированы в 2017 году в Башкирии и Татарстане, еще две будут созданы в Якутии и Ярославской области. Несмотря на то, что лизинговые компании созданы в конкретных регионах, у них есть обязательства работать без региональных барьеров, то есть предприниматели из соседних областей и республик могут также обращаться и получать финансовую поддержку», — отметили на форуме в Уфе.

Причина задымления в уфимском роддоме. Предварительной причиной задымления в роддоме Уфы названо замыкание электропроводки. Об этом информируют «Известия﻿» со ссылкой на сообщение главного врача РКБ имени Куватова Рината Нагаева. По его словам, сейчас проводится проверка произошедшего. Отмечается, что 26 апреля произошло задымление на первом этаже в отделении патологии новорожденных. Было эвакуировано порядка 250 человек, в том числе 60 младенцев, пострадавших и погибших нет, говорится в сообщении.

Российский бизнес подешевел. Готовый бизнес в России в среднем обойдется в 3,43 млн рублей — это на один процент ниже в сравнении с аналогичным показателем четвертого квартала 2017 года и на 7% — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми дорогими компаниями оказались сельхозпредприятия, их средняя стоимость составила 10,5 млн рублей, пишет «Лента.ру﻿» со ссылкой на данные сервиса Avito. На втором месте производственные компании — 7,75 млн рублей, которые вдобавок сильнее всех подешевели за год — средняя цена рухнула на 24%. На втором месте по уровню падения оказались компании сферы развлечений, обесценившиеся на 12% до 2,4 млн рублей в среднем. Самый дорогой бизнес оказался в Ростове-на-Дону. Там за предприятие придется выложить в среднем 4,634 млн рублей. Далее идут Москва и Краснодар. В топ-10 городов по средней стоимости бизнеса попали Тюмень, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Саратов и Уфа.

Ермак похоронен в Башкирии? Археологи Тюменской области планируют возобновить поиски могилы покорителя Сибири атамана Ермака в 2019 году. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС﻿ сообщил руководитель Тобольской археологической экспедиции Александр Адамов. Ранее сообщалось, что археологи не могут завершить исследования возможного места захоронения Ермака из-за отсутствия финансирования. «В этом году федерация выделила значительную сумму денежных средств на приобретение оборудования... Надеемся, что до конца года нам удастся приобрести оборудование и уже в 2019 году мы возобновим исследование и поиски могилы Ермака», — сказал Адамов.

В 1581 году русский военачальник, казачий атаман Ермак Тимофеевич возглавил военный поход на сибирского хана Кучума, с которого началось завоевание и освоение Сибири. По одной из главных версий смерти Ермака, атаман утонул. Существует легенда, что тело Ермака вскоре после его смерти выловил из Иртыша рыбак-татарин. Позже татары захоронили его в районе деревни Бегишевское. По другой версии, могилой Ермака может быть захоронение, найденное на окраине населенного пункта Киргиз-Мияки в Башкирии. По результатам экспертизы, ему около 500 лет, что совпадает с датой смерти Ермака, рассказали в агентстве.

Ждет максимальный рост тарифов. На сколько подорожают услуги ЖКХ, выяснили в газете «Аргументы и факты﻿». «С 1 июля 2018 года рост платежа за коммунальные услуги в среднем по стране составит 4%. За последние 2-3 года это одно из самых низких повышений», — сообщил в издании глава Минстроя РФ Михаил Мень. При этом максимальный рост тарифов ждёт жителей Якутии (6%) и Башкортостана (5,9%), минимальный — Северной Осетии и Новосибирской обл. (3%). Кроме того, в некоторых регионах с 1 июля увеличится плата за капремонт, добавили в газете.

Защита обжаловала арест школьника. Сторона защиты подростка, устроившего поножовщину в башкирской школе, подала апелляцию на судебное решение о мере пресечения в виде содержания под стражей, сообщил РИА Новости﻿ адвокат школьника. Жалоба будет рассматриваться в субботу в Верховном суде Башкирии.

«Он сейчас содержится в СИЗО, где нет профильных врачей. У него целый букет заболеваний. Ему требуется сурдолог, окулист, невропатолог и другие специалисты в медицинской области. В СИЗО медиками и медикаментами обеспечить не могут. Он чувствует себя очень плохо, нарушаются законные права человека», — пояснил адвокат.

18 апреля ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке напал с ножом на одноклассников и учителя и попытался устроить пожар. Пострадали четверо, включая нападавшего, они находились в реанимации. Стерлитамакский городской суд взял под стражу подростка по ходатайству следствия.