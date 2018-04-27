Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.60 ↑

EUR 76.18 ↓

27 апреля Пятница

Уфа   °

В школе города Благовещенска в Башкирии открыт новый кадетский класс

ОБЩЕСТВО

В школе города Благовещенска в Башкирии открыт новый кадетский класс

Фото: Общественная палата РБ

В школе города Благовещенска в Башкирии открыт новый кадетский класс

Фото: Общественная палата РБ

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне в городе Благовещенске на базе СОШ №4 Региональная общественная организация морских пехотинцев Башкортостана «Витязь»  открыла новый кадетский класс. Как сообщили в Общественной палате региона, это уже 12-й по счету кадетский класс, созданный организацией морпехов, возглавляемой заместителем председателя ОП РБ Олегом Галиным.

Кадетами стали 18 юношей и 11 девушек, учащихся 5 «К» класса.

«Нашей организацией за 14 лет деятельности создано два кадетских Центра морской пехоты, 12 кадетских классов и военно-патриотических клубов морской пехоты, с общим охватом обучающихся свыше 350

воспитанников. Они обучаются по авторской программе организации военно-патриотического воспитания. Кадеты изучают историю, занимаются огневой, строевой, туристической подготовкой, рукопашным боем. Летом они проходят плавательную практику, парашютно-десантную подготовку, обучаются в рамках военно-полевых лагерей. В мае запланирован выезд на боевые стрельбы из автомата», - рассказал Олег Галин.

Основа деятельности организации «Витязь» — военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, социальное и юридическое сопровождение ветеранов воинской службы, ветеранов боевых действий, членов их семей. За время деятельности организации в Вооруженные Силы России в качестве призывников и курсантов высших военных институтов направленно более 200 выпускников кадетских классов и военно-патриотических клубов. Подростков готовят не только к службе в армии, их воспитывают как патриотов, преданных своей Родине.  «У нас в республике более 10 тысяч военнослужащих, которые уже прошли службу в героических войсках морской пехоты России. Это военнослужащие срочной службы, офицеры запаса. Эти люди хранят армейские традиции и в качестве членов нашей организации передают их ребятам», — добавил Олег Галин. 

Теги: морские пехотинцы, кадетский класс
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии горела Республиканская больница имени Куватова: эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей
В столице Башкирии ночью загорелось здание  РКБ им. Г.Г. Куватова. В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированны
Родильный корпус РКБ им. Куватова функционирует в полном объеме - Минздрав Башкирии
В ночь на 26 апреля в акушерско-гинекологическом корпусе Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова произошло возгорание. Дежурным персонал
Житель Башкирии пострадал от укуса клеща, зараженного энцефалитом
В Башкирии зарегистрирован первый в нынешнем сезоне клещ, зараженный вирусом энцефалита. Всего в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии было исслед
Неразлучные кот с собакой из Уфы после всех испытаний обрели новую семью
Неразлучные кот Рома и собака Борабулечка обрели новую семью. Жительница Уфы Елена, у которой животные были полгода на передержке, рассказала агентству «
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть