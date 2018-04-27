Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.60 ↑

EUR 76.18 ↓

27 апреля Пятница

Уфа   °

Адвокат подростка, напавшего на школу в Стерлитамаке, требует поместить своего подзащитного под домашний арест

ОБЩЕСТВО

Адвокат подростка, напавшего на школу в Стерлитамаке, требует поместить своего подзащитного под домашний арест Фото: соцсети

Адвокат подростка, напавшего на школу в Стерлитамаке, требует поместить своего подзащитного под домашний арест Фото: соцсети

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Защита подростка, который 18 апреля напал с ножом на одноклассников и учительницу в школе в Стерлитамаке, требует изменить меру пресечения на домашний арест в связи с состоянием здоровья и невозможностью получения образования в изоляторе. Об этом сообщил ТАСС адвокат арестованного Сергей Чирков.  

Ранее городской суд Стерлитамака по ходатайству следователя избрал в отношении 17-летнего подростка меру пресечения в виде заключения под стражу.  

«28 апреля будет рассмотрена апелляционная жалоба в Верховном суде Башкирии. Доводы из жалобы — его несовершеннолетний возраст, состояние здоровья — подросток нуждается в медицинской помощи <...> специалистов [узкого профиля], о чем свидетельствуют медицинские документы. Также суд необоснованно взял во внимание лишь только тяжесть совершенного преступления и вынес соответствующее постановление», — сказал он, добавив, что подросток находится в следственном изоляторе и не может получить образование.  

18 апреля ученик одной из школ Стерлитамака порезал ножом руку одной из одноклассниц, нанес ножевое ранение учителю, а затем разлил горючее вещество и поджег класс. Были госпитализированы сам нападавший, две ученицы и учительница. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, он арестован. Также возбуждено дело из-за халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Инцидент в Стерлитамаке стал восьмым подобным случаем за этот год в России. 

Теги: ЧП в Стерлитамаке
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии горела Республиканская больница имени Куватова: эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей
В столице Башкирии ночью загорелось здание  РКБ им. Г.Г. Куватова. В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированны
Родильный корпус РКБ им. Куватова функционирует в полном объеме - Минздрав Башкирии
В ночь на 26 апреля в акушерско-гинекологическом корпусе Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова произошло возгорание. Дежурным персонал
Житель Башкирии пострадал от укуса клеща, зараженного энцефалитом
В Башкирии зарегистрирован первый в нынешнем сезоне клещ, зараженный вирусом энцефалита. Всего в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии было исслед
Неразлучные кот с собакой из Уфы после всех испытаний обрели новую семью
Неразлучные кот Рома и собака Борабулечка обрели новую семью. Жительница Уфы Елена, у которой животные были полгода на передержке, рассказала агентству «
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть