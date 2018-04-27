УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столицу Башкирии пришло потепление и дожди. Сейчас в Уфе +8°. Днем синоптики прогнозируют небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер юго-западный, западный сильный. Воздух прогреется до 11-16°.

В субботу дожди продолжатся. Ночью по северу республики пройдет небольшой дождь, по остальной территории без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха даже ночью будет со знаком плюс. Днем ожидаются кратковременные дожди, местами небольшие, в отдельных районах грозы, по юго-востоку без осадков. Ветер южный умеренный, шквалистое усиление ветра сильный. Температура воздуха 13-18°, по югу до 23°.