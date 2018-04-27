В Башкирии состояние детских поликлиник будет контролировать проект «Здоровое будущее» Фото: пресс-служба Единой России В Башкирии состояние детских поликлиник будет контролировать проект «Здоровое будущее» Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии необходимо строительство новых детских поликлиник и переоснащение уже действующих. Партийный проект «Здоровое будущее» будет осуществлять в этом направлении контроль. Об этом на региональной дискуссии «Единая Россия. Направление 2026» заявил координатор проекта, главврач Республиканской детской клинической больницы Рустэм Ахметшин.

Как пояснили в партии, сегодня в рамках проекта уже ведется мониторинг медицинских учреждений, оказывающих помощь детям. При оценке учитывается состояние учреждения, наполнение кадрами и оборудованием.

По словам Рустэма Ахметшина, в республике не такой выраженный дефицит кадров в сфере здравоохранения, как в других регионах, но есть необходимость в подготовке специалистов, владеющих новыми технологиями. В первую очередь, это касается такого направления, как медицинская генетика.

В ходе дискуссии были подняты также вопросы продолжительности жизни, с которыми напрямую связана шаговая доступность здравоохранения. В этой связи актуальным остается вопрос фельдшерско-аккушерских пунктов, которые необходимо вновь создавать или восстанавливать.

Также предложено обратить внимание на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Эта проблема была отмечена в Послании Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Не осталась без внимания и борьба с сердечнососудистыми заболеваниями. По мнению Рустэма Ахметшина, этот вопрос требует контроля не только со стороны медицинских работников, но и со стороны всего общества. Также прозвучали предложения по формированию у подрастающего поколения настроя на здоровый образ жизни.