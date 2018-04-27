В столице Башкирии в тестовом режиме курсирует уникальный троллейбус с автономным ходом Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа» В столице Башкирии в тестовом режиме курсирует уникальный троллейбус с автономным ходом Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа»

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе появился новый вид общественного транспорта – троллейбус с динамической подзарядкой. Пока он курсирует в тестовом режиме — проходит обкатку. Главные достоинства троллейбуса с именем «Горожанин» это то, что он современный, экологичный, практически бесшумный, удобный в управлении и технически оснащенный.

По информации телеканала «Вся Уфа», у данного транспорта самый ценный элемент в условиях города – это преобразователь автономного хода. Возможность заряжаться не только от контактной сети делает «троллейбус с телом автобуса» востребованным на улицах столицы. С учетом пробок одной зарядки транспорту хватит примерно на 30-40 километров. Салон оборудован 28 сидячими местами, но в целом рассчитан на сотню пассажиров. Троллейбус низкопольный, поэтому попасть в него будет легко и людям с ограниченными возможностями, и мамам с колясками. Что касается безопасности, то транспорт оборудован 8 камерами видеонаблюдения. Наблюдать за движением электротранспорта можно в режиме онлайн. Троллейбус также оснащен WI-FI, кондиционером, розетками для подзарядки мобильников.

«Троллейбус с автономным ходом – это реальная конкуренция любому автобусу. И это то, что может вытолкнуть большинство частных перевозчиков с рынка, потому что 250 троллейбусов в Уфе закроют потребность в трех тысячах маршрутных автобусов», — заявил директор МУЭТ Уфы Аскар Фазлыев.

Несколько месяцев эксплуатации «Горожанина» в тестовом режиме покажут, насколько практична такая техника. Решающим станет мнение пассажиров.