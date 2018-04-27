Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.60 ↑

EUR 76.18 ↓

27 апреля Пятница

Уфа   °

В столице Башкирии в тестовом режиме курсирует уникальный троллейбус с автономным ходом

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии в тестовом режиме курсирует уникальный троллейбус с автономным ходом Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа»

В столице Башкирии в тестовом режиме курсирует уникальный троллейбус с автономным ходом Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа»

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе появился новый вид общественного транспорта – троллейбус с динамической подзарядкой. Пока он курсирует в тестовом режиме — проходит обкатку. Главные достоинства троллейбуса с именем «Горожанин» это то, что он современный, экологичный, практически бесшумный, удобный в управлении и технически оснащенный.

По информации телеканала «Вся Уфа», у данного транспорта самый ценный элемент в условиях города – это преобразователь автономного хода. Возможность заряжаться не только от контактной сети делает «троллейбус с телом автобуса» востребованным на улицах столицы. С учетом пробок одной зарядки транспорту хватит примерно на 30-40 километров. Салон оборудован 28 сидячими местами, но в целом рассчитан на сотню пассажиров. Троллейбус низкопольный, поэтому попасть в него будет легко и людям с ограниченными возможностями, и мамам с колясками. Что касается безопасности, то транспорт оборудован 8 камерами видеонаблюдения. Наблюдать за движением электротранспорта можно в режиме онлайн. Троллейбус также оснащен WI-FI, кондиционером, розетками для подзарядки мобильников.

«Троллейбус с автономным ходом – это реальная конкуренция любому автобусу. И это то, что может вытолкнуть большинство частных перевозчиков с рынка, потому что 250 троллейбусов в Уфе закроют потребность в трех тысячах маршрутных автобусов», — заявил директор МУЭТ Уфы Аскар Фазлыев.

Несколько месяцев эксплуатации «Горожанина» в тестовом режиме покажут, насколько практична такая техника. Решающим станет мнение пассажиров.

Теги: электротранспорт
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии горела Республиканская больница имени Куватова: эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей
В столице Башкирии ночью загорелось здание  РКБ им. Г.Г. Куватова. В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированны
Родильный корпус РКБ им. Куватова функционирует в полном объеме - Минздрав Башкирии
В ночь на 26 апреля в акушерско-гинекологическом корпусе Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова произошло возгорание. Дежурным персонал
Житель Башкирии пострадал от укуса клеща, зараженного энцефалитом
В Башкирии зарегистрирован первый в нынешнем сезоне клещ, зараженный вирусом энцефалита. Всего в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии было исслед
Неразлучные кот с собакой из Уфы после всех испытаний обрели новую семью
Неразлучные кот Рома и собака Борабулечка обрели новую семью. Жительница Уфы Елена, у которой животные были полгода на передержке, рассказала агентству «
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть