Названа предварительная причина возгорания в родильном корпусе РКБ имени Куватова - видео с места ЧП Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ | Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ





Названа предварительная причина возгорания в родильном корпусе РКБ имени Куватова - видео с места ЧП Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Задымление в акушерско-гинекологическом корпусе Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова, предположительно, произошло из-за замыкания электропроводки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача РКБ Рината Нагаева.

По его словам, больница проводит собственную проверку случившегося.

«Предположительно, задымление произошло на первом этаже отделения патологии новорожденных, из-за замыкания электропроводки. В этот момент на первом этаже были девять новорожденных на искусственной вентиляции легких, при этом в операционных не было рожениц, все спали, — прокомментировал агентству Ринат Нагаев. — Для безопасности рожениц и новорожденных было принято решение эвакуировать всех из здания. Детей с патологиями, которые на искусственной вентиляции легких и подключены к аппаратам, перевели с помощью коллег из других клиник в больницы, где есть возможность продолжить их лечение. Они будут оставаться там. Остальных рожениц и младенцев, эвакуированных в хирургическую и терапевтическую отделения нашей больницы, после завтрака вернули в свои палаты».

По информации пресс-службы Минздрава РБ, погибших и пострадавших при пожаре нет. Акушерско-гинекологический корпус функционирует в полном объеме, проходят плановые операции.

Как сообщало агентство «Башинформ», возгорание в больнице произошло в ночь на 26 апреля. Дежурным персоналом больницы из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 ребенка. Еще 25 человек, из них двое детей, эвакуированы в ходе тушения пожарными подразделениями. Трагедии удалось избежать благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, а также слаженным действиям персонала и пожарных подразделений. Дознаватели Главного управления МЧС России по Башкортостану и специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают точную причину случившегося.