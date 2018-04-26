В Башкирии распродадут арестованную недвижимость должников Фото: автор В Башкирии распродадут арестованную недвижимость должников Фото: автор

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в мае пройдут аукционы по реализации арестованных нежилых и жилых помещений должников. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов по РБ.

На торги 3 мая выставлены:

— Квартира, общей площадью 87,1 кв. м, по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Высотная, д. 8, корп. 3, кв. 138. Начальная цена: 6 700 000. Сумма задатка: 3 350 000.

— Земельный участок, общей площадью 899 кв. м, по адресу: РБ, г. Уфа, СНТ «Мир», уч. 93. Начальная цена: 638 000. Сумма задатка: 319 000.

— Земельный участок, общей площадью 1059,0 кв. м, по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 25. Начальная цена: 3 496 340. Сумма задатка: 1 748 170.

4 мая:

— Административно-бытовое здание, общей площадью 481,7 кв. м, земельный участок , общей площадью 3734 кв. м, по адресу РБ, г. Салават, ул. Первомайская, д. 61. Начальная цена 9 580 000. Сумма задатка: 4 790 000.

7 мая:

— Помещение, общей площадью 22.1 кв. м, по адресу: РБ, Альшеевский район, п. Раевский, ул. Коммунистическая, д. 112. Начальная цена: 600 000. Сумма задатка: 300 000.

— Здание механизированного зерносклад №1, общей площадью 1876, 4 кв. м, по адресу: РБ, Ермекеевский район, с. Бекетово, ул. Центральная, д. 13, корп. 1. Начальная цена: 56 853 600. Сумма задатка: 28 426 800.

— Здание цеха по переработке молока, общей площадью 424,9 кв. м, по адресу: РБ, Ермекеевский район, с. Бекетово, ул. Молзавод, д.3. Начальная цена: 6 817 700. Сумма задатка: 3 408 850.

8 мая:

— Гараж, общей площадью 157, 1 кв. м, по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Промышленная, д.15, корп.3. Начальная цена: 1 000 000. Сумма задатка: 500 000.

— Гараж, общей площадью 113, 9 кв. м, по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Промышленная, д.15, корп. 3. Начальная цена: 750 000. Сумма задатка: 375 000.

11 мая:

— Жилой дом, общей площадью 30,1 кв. м, по адресу: РБ, Бижбулякский район, с. Кенгер-Менеуз, ул. Лесная, д. 54. Начальная цена: 315 350. Сумма задатка: 157 675. Шаг аукциона: 3 153, 50.

Участниками торгов могут стать все желающие. С полным перечнем реализуемого имущества, с информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте Torgi.gov и страницах газеты «Республика Башкортостан». Кроме того, участники торгов могут напрямую связаться со специализированной торгующей организацией – ИП Газизов Ш.Х. – по телефону: (347) 216-74-85 или подойти в их офис по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д.124.

Если не удалось связаться со специализированной организацией по указанному телефону либо не состоялись назначенные торги или были допущены другие нарушения при реализации арестованного имущества, необходимо обращаться в отдел Территориального управления Росимущества по телефону: (347) 250-36-27.