Фигурантам уголовного дела по обрушению казармы в Омске, где погибли и пострадали военнослужащие из Башкирии, предъявлено окончательное обвинение Фото: соцсети Фигурантам уголовного дела по обрушению казармы в Омске, где погибли и пострадали военнослужащие из Башкирии, предъявлено окончательное обвинение Фото: соцсети

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) предъявило обвинение в окончательной редакции фигурантам уголовного дела об обрушении в 2015 году казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске. На ознакомление с материалами расследования у сторон может уйти около года. При этом один из обвиняемых, бывший замначальника центра Владислав Пархоменко, будет это делать, находясь в СИЗО. Офицера, пытавшегося собрать деньги на оплату адвокатских услуг, СКР обвинил в получении взятки, сообщает газета «КоммерсантЪ».

Экс-начальника 242-го центра Олега Пономарева и его защитников на днях вызвали в Москву, где следователь ГВСУ СКР зачитал им краткую фабулу нового обвинения, которое стало окончательным по делу. Из нее следовало, что полковник Пономарев, перед тем как разместить личный состав в только что отремонтированной казарме, должен был фактически выступить в роли строительного эксперта. В итоге ГВСУ инкриминировало боевому офицеру Пономареву превышение должностных полномочий, пособничество в злоупотреблении полномочиями, а также нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц (ч. 3 ст. 286, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 216 УК РФ). Свою вину полковник не признал.

Помимо офицеров окончательные обвинения были предъявлены еще нескольким фигурантам, в том числе гендиректору ООО «Ремэксстрой» Александру Дорофееву и его партнеру Дмитрию Баязову.

Обрушение части стены и крыши четырехэтажного здания казармы учебного центра ВДВ под Омском произошло 13 июля 2015 года. В момент ЧП в казарме находились более 300 человек. В результате обрушения были ранены 20 человек, погибли 24, в том числе пять призывников из Башкортостана — Рустам Шайхуллин из Салаватского района, Рустам Юмагулов из Сибая, Ранис Алтынбаев из Салаватского района, Фидан Мамлиев из Чекмагушевского района, Вадим Нафиков из Белорецка. Среди раненых также оказались трое военнослужащих из Башкортостана, в том числе Рустам Набиев из Чекмагуша, который в результате трагедии лишился ног. Это не сломило молодого человека, после реабилитации он занялся хоккеем и этой весной в составе подмосковной команды «Феникс» завоевал﻿ золотую медаль в европейских соревнованиях по следж-хоккею в Швеции. Спустя два года после трагедии Рустам женился на любимой девушке, исполнил свою заветную мечту — прыгнул с парашютом. А прошлой осенью Рустам Набиев стал отцом.