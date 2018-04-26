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26 апреля Четверг

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100 поисковиков из Башкирии ведут экспедицию в Ленинградской области

ОБЩЕСТВО

100 поисковиков из Башкирии ведут экспедицию в Ленинградской области Фото: Поисковое движение России

100 поисковиков из Башкирии ведут экспедицию в Ленинградской области Фото: Поисковое движение России

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Поисковая экспедиция Вороново» приступила к раскопкам в Кировском районе Ленинградской области. В этом году на поиски погибших солдат приехали 100 поисковиков из Уфы, Ишимбая, Салавата, Мелеуза, Межгорья, Октябрьского, а также из Нуримановского, Кармаскалинского, Туймазинского, Бижбулякского районов.

«Одновременно с нашей стартовали три экспедиции: «Волховский фронт», в которой принимают участие отряды Дуванского, Нуримановского районов и города Давлеканово, «Кириши» и «Сталинград», где участвуют поисковики из Туймазинского и Куюргазинского районов. Кроме того, уже ведут поиск на местах боев 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в Ростовской и Липецкой областях отряды из Уфы, Стерлитамака и Туймазинского района», — рассказал член Общественной палаты РБ, руководитель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в РБ Владимир Волков. 

Теги: поисковое движение, поисковые отряды
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