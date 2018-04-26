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26 апреля Четверг

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В Башкирии чествуют одаренных школьников

ОБЩЕСТВО

В Башкирии чествуют одаренных школьников Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии чествуют одаренных школьников Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня в городе Туймазы состоялось торжественное мероприятие, на котором по традиции, завершая учебный год, чествовали лучших школьников муниципалитета. На слет собралось 450 юных учеников, достигших больших успехов в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни. В текущем году в районе 15 призеров и победителей республиканских и всероссийских олимпиад, 50 одаренных детей получают стипендию главы администрации района. Двое учащихся удостоены  стипендии Главы Республики Башкортостан. Это ученик школы-интерната №1, лауреат республиканских и всероссийских музыкальных конкурсов Радмир Гумеров и воспитанница ДЮСШ №1, чемпионка мира по самбо, победитель чемпионата Европы по дзюдо, победитель первенств России по самбо и дзюдо, член сборной команды России Лилиана Салимьянова.

Есть высокие победы и в творческих конкурсах. Так, ученица школы №2 села Кандры Арина Асылгузина стала финалистом Всероссийского конкурса среди активистов российского школьного музейного движения. Победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Медиашкола» в номинации «школьное ТВ/радио» стали учащиеся школы №7 города Туймазы и школы №2 села Кандры.

Активно развивается в районе научно-исследовательское движение учащихся. В конференции с международным участием «На пороге открытия», прошедшей на базе школы №7, туймазинские школьники заняли 240 призовых мест, сообщили в администрации муниципалитета.

 

 

Теги: образование, одаренные дети
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