В выходные уфимцев приглашают на пробежку со сбором мусора Фото: из открытых источников В выходные уфимцев приглашают на пробежку со сбором мусора Фото: из открытых источников

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В воскресенье, 29 апреля, в Уфе впервые пройдет плоггинг — акция, совмещающая в себе здоровый образ жизни и заботу об экологии. Уфимцев приглашают на пробежку, во время которой бегуны еще и собирают мусор. Организаторы мероприятия — Министерство природопользования и экологии РБ и школа правильного спорта «I Love Supersport Ufa», которая стремится объединить людей здоровым образом жизни.

Новый фитнес-тренд полезен не только для экологии, но и для здоровья, уверяют устроители акции. Ведь бег с периодическими приседаниями и наклонами полезнее обычного бега трусцой. Кроме того, бегуны, которые соберут больше всех мусора, получат призы от партнера — отеля Hilton.

Начало мероприятия в 10.00 по адресу: ул. Аксакова, 4. Необходима регистрация по ссылке.