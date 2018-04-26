В Башкирии готовятся отметить 300-летие создания в России органов полиции Фото: пресс-служба МВД по РБ



















В Башкирии готовятся отметить 300-летие создания в России органов полиции Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане пройдут мероприятия, посвященные 300-летию создания органов полиции. Как было отмечено на рабочем совещании членов Общественного при в МВД по РБ, сейчас готовится комплексная программа проведения юбилейных мероприятий в течение всего года в городах и районах республики. Активное участие в подготовке такой программы принимает и Общественный совет при ведомстве. Как отметил председатель Общественного совета Айрат Халиков, члены совета обязательно подключатся к реализации всех пунктов этой программы. Общественный совет также наметил свои мероприятия в рамках подготовки и проведения 300-летия полиции. Одними из приоритетных станут выездные заседания Общественного совета в городах и сельских районах. Члены совета будут делиться опытом работы со своими коллегами-общественниками на местах, организовывать приемы граждан совместно с работниками городских и районных отделений полиции.

Первый такой выезд состоялся накануне в Ермекеевский и Бижбулякский районы. В нем приняли участие члены Общественного совета при МВД по РБ: заместитель председателя совета полковник внутренней службы в отставке Галия Гайнетдинова, председатель Союза женщин Башкортостана Рашида Султанова, заместитель главного редактора агентства «Башинформ» Алик Шакиров, член комиссии по противодействию коррупции при Уполномоченном по правам предпринимателей РБ Константин Потнин. В отделе полиции по Ермекеевскому району состоялась встреча с членами общественного совета при отделе полиции, которые рассказали о своей работе, проводимых мероприятиях. Гости из Уфы поделились с коллегами опытом своей работы, дали ценные советы.

В отделе МВД РФ по Бижбулякскому району члены Общественного совета при МВД по РБ приняли участие в Дне чествования ветеранов полиции. В частности, в этот день особо были отмечены заслуги династии Петровых. Глава семейства Владимир Петров прошел путь от рядового сотрудника до руководителя отдела полиции. В этом году по итогам соревнования среди ветеранских организаций органов внутренних дел он был признан лауреатом премии имени генерала Владимира Рыленко. Сегодня Владимир Поликарпович уже на заслуженном отдыхе, а его дело продолжают два его сына: старший Александр трудится оперативным дежурным, а младший Юрий — начальником штаба отделения полиции по Бижбулякскому району.

Трехсотлетие создания полицмейстерской канцелярии — одно из значимых крупных событий текущего года в череде памятных дат российской истории. На основании проведенных экспертным сообществом историков ‎научных изысканий установлено, что 25 мая (5 июня по «новому стилю») ‎1718 года Петром I учреждена должность Санкт-Петербургского ‎генерал-полицмейстера — начальника главной полицмейстерской канцелярии во главе с генерал-полицмейстером царским денщиком Антоном Дивиером. Издан руководящий документ «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором была сформулирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в российском государстве.

Именно с этого времени следует исчислять историю российской полиции, как особого учреждения в системе государственных органов.