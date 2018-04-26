УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В просветительском центре Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря (с. Дивеево, Нижегородская область) подведены итоги педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2017/2018». Пленарное заседание, на котором определены лауреаты и победители конкурса, прошло под председательством Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, председателя Правления Благотворительного Фонда прп. Серафима Саровского, кандидата богословия.

В этом году география конкурса значительно расширилась, заявки поступили из Республики Беларусь, Литовской Республики, Украины, Приднестровской Молдавской Республики. Всего поступило 406 работ, в итоговом отборе участвовали 447 человек. Среди конкурсантов — учитель математики средней школы села Чуваш-Карамалы Аургазинского района Республики Башкортостан Юрий Леонтьев. Педагог с 34-летним стажем на конкурсе представил работу под названием «Изучение родословной семьи как один из способов познания малой Родины». По итогам фестиваля Юрий Леонтьев получил диплом победителя.

«Замечательно, что есть такие мероприятия, целью которых является поддержка и поощрение педагогов, эффективно работающих в сфере духовно-нравственного просвещения, повышение их общественного статуса, популяризация лучших достижений, содействие формированию духовно и культурно насыщенной среды, способствующей нравственному становлению детей и молодежи», — сказал педагог.