Поиски сворачиваются, 10-летний мальчик из Иглино найден
Поиски сворачиваются, 10-летний мальчик из Иглино найден Фото: гр.«Поиск детей – Уфа» (Башкортостан)/vk.com
Поиски сворачиваются, 10-летний мальчик из Иглино найден Фото: гр.«Поиск детей – Уфа» (Башкортостан)/vk.com
УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Разыскиваемый в Башкирии 10-летний Радмир Салахутдинов нашелся. Информация появилась в группе поиска «Поиск детей — Уфа». «Найден, жив, сворачиваем группу поиска, только уточним, всё ли в порядке с ребенком», — сообщили координаторы группы. Волонтеры объявили о пропаже 10-летнего Радмира Салахутдинова 26 апреля. Сообщалось, что мальчик пропал накануне около трех часов дня в Иглино.