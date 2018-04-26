Башкирия в федеральных СМИ: цена трагедии в Стерлитамаке, дольщиков стало больше, почему пациентам отказывают в лечении Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: цена трагедии в Стерлитамаке, дольщиков стало больше, почему пациентам отказывают в лечении Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Пострадавшие от нападения на школу в Башкирии будут подавать гражданские иски о взыскании компенсаций. На какие выплаты они могут рассчитывать и какой факт может сильно повлиять на размер суммы компенсации, выяснял телеканал RT.

Цена трагедии. В распоряжении телеканала оказались уточнённые данные о состоянии учеников и преподавателей школы в Стерлитамаке, пострадавших при нападении на них вооружённого канцелярским ножом старшеклассника. «Девушка, которая испугалась и выпрыгнула из окна, получила перелом поясничного позвонка и правой ноги, а также контузию лёгкого. Ещё одной школьнице подросток ударил ножом в спину и нанёс несколько ранений в грудь. У учительницы информатики — раны на левом бедре, предплечье и на груди. Она потеряла много крови», — выяснили корреспонденты телеканала. По данным RT﻿, в ближайшее время родители пострадавших детей и учительница подадут гражданские иски с требованием компенсировать вред здоровью, а также моральный вред, нанесённый им нападавшим.

Согласно практике российских судов, размеры компенсаций при среднем вреде здоровью (школьница и учительница, получившие порезы) колеблются от 60 000 до 480 000 рублей. При тяжком вреде здоровью, как в случае с выпрыгнувшей из окна школьницей, размер компенсации может превысить полмиллиона рублей, пояснили на телеканале. «Однако, по словам юриста, на размер суммы компенсации может сильно повлиять тот факт, что Стерлитамак — небогатый город. Суд сделает поправку на средний уровень дохода в регионе», — отмечается в материале.

18 апреля в школе Башкирии девятиклассник ранил одноклассницу и учительницу. Подросток состоял на учёте у школьного психолога из-за склонности к насилию и экстремизму, напомнили в RT.

Дольщиков стало больше. Как сообщает РИА Новости﻿, Росреестр в январе-марте 2018 года зарегистрировал в РФ 162,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве, что на 11% больше показателя за тот же период 2017 года. Наибольшее количество договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано в Московской области (21,3 тысячи договоров), Москве (20,5 тысячи), Санкт-Петербурге (18,2 тысячи). «Наибольший прирост по этому показателю по сравнению с январем-мартом 2017 года достигнут в Ростовской области (около 82%), Санкт-Петербурге (около 55%), Москве (более 49%), Свердловской области (более 41%), Башкирии (более 37%)», — пояснило ведомство.

Как ранее сообщал ТАСС﻿, нынешняя схема заключения договоров долевого участия в России действует до 1 июля 2018 года из-за изменения в законодательстве о долевом строительстве. Поэтапный переход от долевого к проектному финансированию жилищного строительства предполагает, что оплата ДДУ будет происходить не напрямую от покупателя к застройщику, а через счета эскроу — счет для временного хранения денег до момента выплаты с заранее известным назначением, рассказали в агентстве.

Дело бывшего вице-мэра Уфы. Экс-чиновник избежал наказания за неуплату налогов на 3,7 млн рублей, но стал фигурантом другого уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий, сообщает ИА REGNUM﻿. Уфимский районный суд утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего первого заместителя мэра Уфы Александра Филиппова, который также являлся владельцем ООО «Автореал», по делу о неуплате налогов, говорится в сообщении. Ему назначен штраф в 250 тыс. рублей, но от наказания экс-чиновник освобожден в связи с истечением срока давности. Филиппов обвинялся в «уклонении от уплаты налогов с физического лица, совершенном в крупном размере». По данным следствия и суда, в 2011 году предприниматель до поступления на госслужбу разработал и осуществил схему продажи коммерческой организации, которая позволила ему сокрыть от налоговых органов реальный доход от сделки в размере 29 млн рублей. Сумма неуплаченного налога составила 3,7 млн рублей.

Между тем в отношении бывшего вице-мэра возбуждено еще одно уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, связанное с реализацией программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В апреле 2017 года Филиппов был отправлен в отставку с формулировкой «за утрату доверия» антикоррупционной комиссией, выяснившей, что чиновник допускал злоупотребления служебным положением в интересах своих родственников, напомнили в агентстве.

Появился сквер Довлатова. Топонимическая комиссия присвоила одному из петербургских скверов имя советского прозаика Сергея Довлатова. Как сообщают «Известия﻿», названный в честь писателя сквер расположен на Загородном проспекте в центральном районе Санкт-Петербурга, в непосредственной близости к улице Рубинштейна, где проживал Довлатов. В издании рассказали, что Сергей Довлатов родился в столице Башкирии Уфе в 1941 году, куда эвакуировали его родителей, спустя три года его семья переехала в Санкт-Петербург, где он проживал до своей эмиграции в США в 1978 году, умер в Нью-Йорке. Среди наиболее известных произведений автора — «Чемодан», «Зона: Записки надзирателя», «Соло на ундервуде», «Заповедник».

Сотрудники ГИБДД совершили служебный подлог. Сайт 360tv﻿ информирует, что «в Башкирии двух начальников отделений ГИБДД районный суд обязал выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей и запретил занимать должности в правоохранительных органах за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями». По данным следствия, в июле 2016 года осужденные обеспечили выдачу водительского удостоверения жителю Магнитогорска, который не прошел обучения. «Они внесли ложные сведения в экзаменационный лист», — уточняется в материале. Верховный суд Башкирии оставил без изменений приговор районного суда, отклонив апелляцию экс-полицейских.

Нет человека — нет проблемы. «Российским больным отказывают в лечении и обрекают на страдания. Во многих регионах нет денег на покупку препаратов для льготников, и в результате многим пациентам чиновники отказывают в лечении», — сообщает «Лента.ру»﻿ и пытается выяснить, как и почему это происходит.

По словам президента ассоциации больных редкими и жизнеугрожающими заболеваниями «Спасти и сохранить» Лилии Яруллиной, «отказов от государственных структур в предоставлении лечения становится все больше. Если больным нужны препараты дороже 50 тысяч рублей, почти всегда их приходится выбивать через суд». В ассоциации ведут список тех, кто не дожил. «В Липецкой области от идиопатической легочной гипертензии умерла девушка, — перечисляет собеседница. — В Ижевске тоже от гипертензии скончалась молодая женщина, в Нижнекамске — 17-летний юноши с тиразанимией. В Уфе умирают больные с легочной гипертензией. Все они сражались с региональными чиновниками за лекарства, но не смогли выиграть войну», — отмечается в статье «Ленты.ру».

В 2017 году в региональных бюджетах на покупку лекарств для страдающих редкими патологиями было запланировано 15 219,7 млн рублей, дефицит составил 38% от нужного (9 356,9 млн). При этом, как пишет издание, из-за того, что «власти не знают своих потребностей», «из регионов поступают новости о выброшенных на свалку дорогостоящих лекарствах». В Волгограде активисты ОНФ нашли в мусоре шесть коробок с раствором для пациентов с почечной недостаточностью. Стоимость каждой — более 1,4 тысячи рублей. В Чебоксарском районе в овраге обнаружены две тонны просроченного «Новопассита» и средства для сердечников «Бисопролол». В Татарстане бюджетное госпредприятие, занимающееся закупкой лекарств для льготников, выбросило на помойку препараты на 21,4 млн рублей, выяснили в интернет-издании.