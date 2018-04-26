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26 апреля Четверг

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26 апреля - Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечается в четверг. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 8 декабря 2016 года.

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области. Произошел взрыв на четвертом энергоблоке в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности. В результате него была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно повреждены деаэраторная этажерка и машинный зал, уничтожены все барьеры и системы безопасности. Взрывы и возникший пожар сопровождались выбросом огромной радиоактивности, сообщает РИА Новости.

Ежесуточно в окружающую среду попадали миллионы Кюри, и этот процесс продолжался до 6 мая 1986 года, после чего выброс резко упал и в дальнейшем продолжал уменьшаться. В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории многих стран. В Европе значительному загрязнению подверглась территория общей площадью 207,5 тысяч квадратных километров, из них около 60 тысяч квадратных километров находились за пределами бывшего СССР. В России радиоактивному заражению подверглось более 59 тысяч квадратных километров территории 14 субъектов, в том числе более 2,3 миллиона гектар сельскохозяйственных земель и более 1,5 миллиона гектар лесных территорий.

Авария так или иначе затронула жизнь миллионов людей. В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных территорий. Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий. У 134 человек (технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны, занимавшиеся тушением пожара) была зафиксирована острая лучевая болезнь. Из них 28 человек умерли в первые месяцы после случившегося. Еще трое погибли в момент взрыва на четвертом энергоблоке.

Отдавая дань памяти погибшим, главы государств-участниц Содружества независимых государств на саммите в июне 2001 года приняли решение обратиться к государствам — членам Организации Объединенных наций (ООН) об объявлении 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 

Теги: Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
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