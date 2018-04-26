УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Акция «100 баллов для Победы» прошла в городах Уфа, Сибай, Нефтекамск, Октябрьский, Межгорье, а также в Мишкинском, Уфимском, Белебеевском, Бижбулякском, Бирском, Бураевском районах. Ежегодно в рамках акции стобалльники или высокобалльники проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками, сообщили в региональном минобре.

Акция проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

«ЕГЭ — это испытание, которое должен пройти каждый выпускник. Чтобы достичь высоких баллов ЕГЭ, нужно приложить много усилий», — отметили выпускники Лицея №1 им. Ф. Булякова села Мишкино Мишкинского района.

Выпускница МБОУ СОШ №7 города Бирска считает, что залог успеха заключается в систематической подготовке к экзаменам. Также ей помогли подготовка и участие во Всероссийской олимпиаде школьников, участие в конференциях и конкурсах.

100-балльники и высокобалльники Башкортостана поделились своими знаниями и впечатлениями о ЕГЭ со старшеклассниками и ответили на все их вопросы.Также в рамках акции прошли мастер-классы. Эксперты региональных предметных комиссий рассказали выпускникам о необходимости внимательного выполнения заданий. Психологи отметили важность сохранения спокойствия и уверенности в экзаменационный период.