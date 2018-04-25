Столицу Башкирии летом украсят более 260 тысяч цветов Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа» Столицу Башкирии летом украсят более 260 тысяч цветов Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа»

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В этом сезоне в теплицах МУП «Горзеленхоз» планируют вырастить более 260 тысяч однолетних саженцев петуний, бархатцев, цинерарий. Как только позволит погода, растения начнут высаживать в открытый грунт. Одним из первых, к 9 мая, в Уфе будет украшен цветами Парк Победы, сообщает телеканал «Вся Уфа».

«Мы радуемся, когда выходим в парки, мы понимаем что это наш труд: мы посадили цветы, вложили в них всю нашу силу», — сказала сотрудница строительного хозяйства «Горзеленхоза» Елена Мельникова.

Этим летом в городе будет высажено больше всего петуний. Они раньше других раскрывают свои бутоны. Посадка в теплицах проходит в два этапа. То, что сейчас уже вовсю зеленеет, набирает бутоны и даже цветет, посажено в кассеты еще в конце января. Вторым этапом семена высаживаются в грунт. Новая партия бархатцев, петуний и цинерарий придет на смену, отжившим или поврежденным, в середине лета, ближе к осени.