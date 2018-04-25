В Башкирии восстановили размытый участок внутрипоселковой дороги Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Башкирии восстановили размытый участок внутрипоселковой дороги Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Илишевском районе Башкортостана 25 апреля размытый участок внутрипоселковой дороги деревни Ибрагим был восстановлен. В пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что работы по укладке трех водопропускных труб и насыпи грунта были завершены к 20.00.

«Автомобильное сообщение восстановлено. Проблемных вопросов нет. От граждан жалоб не поступало», — пояснили в ведомстве.

Администрация района 26 апреля планирует укрепить этот участок дороги с двух сторон в местах возможного размыва. ГУ МЧС РФ по РБ держит ситуацию на контроле.

Как сообщалось ранее, из-за этого происшествия без автосообщения остались четыре жилых дома, в которых проживают девять человек, включая двоих детей.