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25 апреля Среда

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В Башкирии восстановили размытый участок внутрипоселковой дороги

ОБЩЕСТВО

В Башкирии восстановили размытый участок внутрипоселковой дороги Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Башкирии восстановили размытый участок внутрипоселковой дороги Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Илишевском районе Башкортостана 25 апреля размытый участок внутрипоселковой дороги деревни Ибрагим был восстановлен. В пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что работы по укладке трех водопропускных труб и насыпи грунта были завершены к 20.00.

«Автомобильное сообщение восстановлено. Проблемных вопросов нет. От граждан жалоб не поступало», — пояснили в ведомстве.

Администрация района 26 апреля планирует укрепить этот участок дороги с двух сторон в местах возможного размыва. ГУ МЧС РФ по РБ держит ситуацию на контроле.

  Как сообщалось ранее, из-за этого происшествия без автосообщения остались четыре жилых дома, в которых проживают девять человек, включая двоих детей.

  

Теги: МЧС, дороги
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