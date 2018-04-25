Школьники Башкирии присоединилась к Всероссийской патриотической акции посадки Аллеи памяти детей-героев войны Фото: администрация Туймазинского района Школьники Башкирии присоединилась к Всероссийской патриотической акции посадки Аллеи памяти детей-героев войны Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня, 25 апреля, средняя общеобразовательная школа № 7 города Туймазы присоединилась к Всероссийской патриотической акции посадки Аллеи памяти детей-героев Великой Отечественной войны. Акция организована при поддержке Благотворительного Фонда Оксаны Фёдоровой «Спешите делать добро», Фонда президентских грантов, Российского движения школьников.

Эта акция символизирует вечную память о тех, кто встал на защиту своей Родины, и, несмотря на юный возраст, не позволил врагу разрушить нашу страну. Деревья – символ роста и развития, долгие годы будут украшать

школьный двор, и напоминать новым поколения школьников о бессмертном подвиге их сверстников.

Акция состоялась при поддержке представителей родительской общественности школы — Лианы Садыковой и Регины Хабировой. Активное участие в мероприятии приняли юные волонтёры отряда «Импульс», ученики 5-х, 7-х классов и ребята из школьного самоуправления. Школьники вспомнили подвиги пионеров-героев Великой Отечественной войны, заложили памятную аллею берёз, почтили память павших минутой молчания, сообщили в администрации муниципалитета.