В Уфе мать оставила трехлетнего сына на детской площадке и ушла по личным делам Фото: соцсети В Уфе мать оставила трехлетнего сына на детской площадке и ушла по личным делам Фото: соцсети

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 25 апреля около 11.00 в дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что во дворе дома по улице Юрия Гагарина найден мальчик без сопровождения взрослых.

«Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних установили родителей трехлетнего ребенка. Выяснилось, что мать мальчика оставила его на детской площадке во дворе, а сама отправилась по личным делам. Вскоре ребенок начал звать маму. Бдительная горожанка сообщила о нем в полицию. Сейчас мальчик передан родителям», — прокомментировали инцидент в пресс-службе Управления МВД России по Уфе.

В отношении матери составлен административный протокол по статье «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Женщину пригласят на заседание комиссии по делам несовершеннолетних администрации Октябрьского района.