«Сегодня нужно не критиковать, а садиться за стол переговоров»: участники форума «Сообщество» в Уфе об общественном контроле Фото: автор





















«Сегодня нужно не критиковать, а садиться за стол переговоров»: участники форума «Сообщество» в Уфе об общественном контроле Фото: автор

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Конгресс-холле столицы Башкирии на форуме «Сообщество» 25 апреля участники секции «Общественный контроль 2.0» обозначили общие проблемы и пытались совместными усилиями найти пути их решения. Кроме того, состоялся обмен опытом работы между представителями субъектов России.

«Работа секции прошла плодотворно, люди собрались неравнодушные. Никто не отрицает, что в республике есть проблемы, которые нужно решать. И мы, в принципе, открыты, — сказала председатель Комиссии по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, развитию благотворительности и добровольчества Общественной палаты Башкортостана (ОП РБ), председатель Общественного совета при Министерстве образования РБ Лида Исаркагова. — Считаю, что сегодня нужно не критиковать и называть болевые точки, над чем нужно работать, а садиться за стол переговоров, обсуждать наболевшие вопросы и предлагать конкретные пути их решения. Сегодня нужна именно такая конструктивная работа, а не просто говорить, что мы должны сделать, где мы не доработали».

Спикеры подчеркнули, что сейчас законодательство позволяет любому активном гражданину подключаться к социально значимой работе в качестве экспертов, в качестве членов общественных советов.

«Все открыто, официально объявляются наборы таких граждан, но, к сожалению, пока многим проще со стороны наблюдать, обозначать проблемы, давать оценку деятельности отдельных членов Общественной палаты и общественных советов, нежели предлагать конкретные пути решения. Мы – за конструктивный диалог», — пояснила член ОП РБ.

Общественная палата РБ месяц назад объявила о наборе активных жителей республики в общественные советы по независимой оценке качества оказания услуг в разных сферах. Информация была размещена на сайте ОП РБ, в СМИ, но особой активности общественники не заметили.

«Видимо, люди начинают понимать, что здесь нужно не просто представительские функции выполнять, а конкретно на себя брать серьезные проблемы и находить пути выхода», — заметила председатель Общественного совета при региональном Минобре.

В работе секции «Общественный контроль 2.0» приняли участие представители Москвы, Башкортостана, Удмуртии, Оренбургской, Челябинской, Вологодской областей, Краснодарского края – порядка 15 экспертов и более 50 участников. Каждый после совестного обсуждения наболевших вопросов сделал для себя определенные выводы. По словам модераторов, подобный формат работы следует внедрять и развивать на местах.

﻿Форум «Сообщество» — открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. В 2018 году каждый из форумов посвящен проблеме федерального масштаба, которая рассматривается с точки зрения региональной специфики. К дискуссии на протяжении всего года приглашаются представители федеральных министерств и ведомств, а также комитетов Госдумы. Планируется, что к итоговому форуму в конце года общественники совместно с представителями власти и бизнеса подготовят пакет предложений по решению самых острых для общества проблем. Сформированные предложения войдут в доклад Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества.