Парламентарии Башкирии рассмотрели более 20 законопроектов Фото: ИА «Башинформ» Парламентарии Башкирии рассмотрели более 20 законопроектов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

25 апреля в Уфе прошло очередное заседание Государственного Собрания – Курултая РБ. Депутаты рассмотрели более 20 проектов республиканских законов, многие из них – в первом чтении.

Поправки в законы «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан» и «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан» позволят законодательно закрепить возможность обеспечивать первоклассников из многодетных малообеспеченных семей бесплатными школьно-письменными наборами. Ранее эта поддержка оказывалась на основании распоряжения правительства республики.

«Средства на эти цели заложены в республиканском бюджете. В прошлом году товары получили более восьми тысяч первоклассников на сумму 19 миллионов рублей», – прокомментировал спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Еще один проект закона, который рассмотрели парламентарии, предполагает внесение изменений в закон «О регулировании жилищных отношений в РБ».

«На органы жилищного надзора дополнительно возлагается контроль соблюдения требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, нарушений органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, требований к порядку размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», — рассказал председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков.

Кроме того, новый закон устанавливает основания для проведения внеплановых проверок со стороны органов госжилнадзора.

Также на заседании обсуждались законопроекты «О музеях в Республике Башкортостан», «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан», поправки в законы «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан», «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан», «Об отходах производства и потребления», в Кодекс РБ о выборах и другие.