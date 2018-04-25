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25 апреля Среда

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Финалистами конкурса индустриальных инновационных проектов «Техностарт-2018» стали проекты УГНТУ

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ОБЩЕСТВО

Финалистами конкурса индустриальных инновационных проектов «Техностарт-2018» стали проекты УГНТУ Фото: УГНТУ

Финалистами конкурса индустриальных инновационных проектов «Техностарт-2018» стали проекты УГНТУ Фото: УГНТУ

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

19 апреля 2018 года в Сколково были подведены итоги шестого конкурса инновационных проектов в сфере машиностроения «Техностарт-2018», организованного Группой «ОМЗ» совместно с Фондом «Сколково», стратегическим партнером конкурса выступила компания АК «АЛРОСА».

В рамках конкурса были представлены новые решения для нефтегазовой, геологоразведывательной, машиностроительной и других отраслей, решения в области аддитивного производства металлических изделий, а также решения на базе технологии blockchain, в общей сложности более 350 проектов со всей России и стран ближнего Зарубежья. В конкурсной комиссии были представители крупных нефтегазовых компаний ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть», ПАО «Роснефть» и др., а также представители инвестиционных фондов, таких как ЗАО «Лидер», ООО «УК «РОСНАНО», Phystech Ventures Pulsar Venture Capital, НКО «Фонд предпосевных инвестиций», Фонд North Energy Ventures, CEO National Business — Angels Network «Privatecapital», CEO PMC Ventures.

Финалистами конкурса индустриальных инновационных проектов «Техностарт-2018» стали два проекта ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»:

1. BLOCKON (авторы, обучающиеся УГНТУ: Харицкий Данил, Дубинин Илья, Устюжанин Константин, Хлыбинин Александр и Манайчева Виктория).

2. «Индукционная нагревательная система для нефтегазовой отрасли» (автор: начальник научно-технического отдела управления нефтегазового инжиниринга и проектирования, доцент кафедры электротехники и электрооборудования предприятий Хлюпин Павел Александрович).

По результатам финальной сессии в Технопарке Сколково были определены три победителя среди которых проект УГНТУ «Индукционная нагревательная система для нефтегазовой отрасли» Хлюпина П.А. Проект также получил поддержку от компании ООО «Газпром-нефть» и венчурного фонда «PhystechVentures».

Также следует отметить внимание к студенческому проекту BLOCKON, который разрабатывается при поддержке кафедры газохимии и моделирования химико-технологических процессов. Целью проекта является создание комплексного решения для цифровизации документооборота и бизнес-процессов на основе технологий блокчейн, позволяющее максимально сократить временные затраты на подписание и согласование документов, перенеся весь цикл жизни документа внутрь единого децентрализованного приложения. На конкурсе был предложен концепт из трех решений: Block On Company (распределенный документооборот), Block On Pay (система учета денежных средств и платежей, представленная на примере АЗС) и Block On Logistics (система сопровождения логистики). Концепция была одобрена представителями правления и топ-менеджерами компаний «ОМЗ», «Алроса», «Роскосмос» и инновационного центра «Сколково», получила множество рекомендаций и предложений о поддержке.

Теги: УГНТУ
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