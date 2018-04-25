В УГНТУ собрались лучшие школьники из 58 регионов России Фото: УГНТУ









В УГНТУ собрались лучшие школьники из 58 регионов России Фото: УГНТУ

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

24 апреля на базе опорного вуза России — Уфимского государственного нефтяного технического университета — состоялось торжественное открытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Организатором Всероссийской олимпиады является Министерство образования и науки Российской Федерации. Среди участников финала Олимпиады — 210 обучающихся образовательных организаций из 58 регионов Российской Федерации, показавшие лучшие результаты в освоении предмета «Основы безопасности

жизнедеятельности» и прошедших на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников.

Участников заключительного этапа олимпиады приветствовала министр образования Республики Башкортостан Г.Р. Шафикова. Она отметила, что в городе Уфе собрались самые талантливые, упорные, смелые, любознательные школьники, которые в нелегком интеллектуальном соревновании, выборе и выполнении оперативных действий и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, стали победителями и призерами региональных этапов олимпиады.

«Неслучайно местом проведения Всероссийской олимпиады выбрана площадка нашего университета, потому что направление, связанное с промышленной безопасностью — одно из основных направлений подготовки будущих специалистов в нашем вузе, — отметил ректор УГНТУ Р.Н. Бахтизин. — Надеюсь, что условия, которые мы постарались создать вместе с руководством Республики Башкортостан для проведения олимпиады, позволят ребятам проявить все свои лучшие способности и знания».

Участников Олимпиады ожидают теоретический и практический туры. После прохождения теоретического тура, включающего в себя выполнение школьниками письменных заданий по различным темам школьного курса по

ОБЖ, и определения уровня теоретической подготовки участников Олимпиады, проводится практический тур. Задача практического тура — выявить у участников Олимпиады умения и навыки эффективных действий и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях: выполнение приемов оказания первой помощи пострадавшим, выживание в условиях природной среды, действия в чрезвычайных ситуациях природного и

техногенного характера, а также по основам военной службы. Кроме того, организаторы приготовили насыщенную экскурсионную и развлекательную программу: участники олимпиады отправятся в музей «Истории нефтегазового дела», посетят лаборатории УГНТУ, примут участие в квестах и инженерных играх, а также посетят мультимедийный исторический парк «Россия — моя история».

«ОБЖ я занимаюсь третий год. Это довольно сложно, но настолько увлекательно, что сложностей особо не замечаешь. Мы постоянно тренируемся, поддерживаем знания в активном дрейфе и всегда стараемся держать себя на позитиве. Я буду очень стараться, чтобы стать победителем», — поделилась своими впечатлениями Халимова Азалия, ученица 11 класса лицея с. Булгаково Республики Башкортостан.

Победителей и призеров как всегда ждут награды и памятные подарки, дипломы Министерства образования и науки России, а также призы и подарки от партнеров и организаторов Олимпиады. Главным призом Олимпиады является возможность поступления победителя в профильный вуз вне конкурса.