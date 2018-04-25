В Уфе прокуратура добилась временного закрытия небезопасной автогазозаправки Фото: Ольга Муртазина В Уфе прокуратура добилась временного закрытия небезопасной автогазозаправки Фото: Ольга Муртазина

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе прокуратура добилась временного закрытия небезопасной автогазозаправки. Установлено, что местный предприниматель, владеющий АГЗС в микрорайоне «Белореченский», не обеспечил безопасность ее эксплуатации.

Так, у него не было обязательного заключения экспертизы, подтверждающей соответствие опасного оборудования техническим требованиям. Кроме того, он не застраховал свою гражданскую ответственность, а также не зарегистрировал заправку в Государственном реестре опасных производственных объектов.

За нарушение требований промышленной безопасности прокуратура возбудила в отношении предпринимателя административное дело. «По решению суда деятельность заправки приостановлена на 60 суток. В адрес предпринимателя внесено представление, по результатам рассмотрения которого им принимаются меры для устранения нарушений», — сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.