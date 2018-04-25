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Четверть обращений в Прокуратуру Башкирии поступает через интернет-приемную

ОБЩЕСТВО

Четверть обращений в Прокуратуру Башкирии поступает через интернет-приемную Фото: Олег Яровиков

Четверть обращений в Прокуратуру Башкирии поступает через интернет-приемную Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В 2017 году в Прокуратуру Башкортостана поступило более 114 тысяч обращений, почти четверть из них — через интернет-приемную. Об этом сообщил прокурор РБ Андрей Назаров в ходе своего выступления на заседании Госсобрания — Курултая РБ. Доклад руководителя надзорного ведомства был посвящен состоянию законности в регионе.

По словам Андрея Назарова, в 2017 году было выявлено более 56 тысяч нарушений социальных прав граждан (для сравнения, в 2016 году — 71 тысяча). Результатами проверок стали 25 тысяч исковых заявлений в суды. Нарушения, в частности, касались нарушения трудовых и жилищных прав, прав инвалидов, детей-сирот.

Так, выяснилось, что 348 работодателей в 2017 году не выплачивали зарплату сотрудникам — общая сумма задолженности составила почти 600 миллионов рублей. Итогом стали 32 уголовных дела и более 850 дисциплинарных наказаний.

По обращениям обманутых дольщиков возбуждено 12 уголовных дел, общая сумма ущерба составляет 307 миллионов рублей.

Острым остается вопрос доступности социальных объектов для инвалидов. В этой сфере надзорное ведомство выявило 2,2 тысячи нарушений, в том числе отсутствие необходимых условий в общественном транспорте, на остановках, в медучреждениях.

115 тяжело больных и страдающих редкими, неизлечимыми заболеваниями обратились в прокуратуру из-за того, что им отказали в выдаче лекарств. В результате льготники восстановили свое право на дорогостоящую терапию, им вернули 1,3 млн рублей, потраченные на лекарства. Проверки в сфере здравоохранения касались также обеспеченности медицинских организаций лекарствами и оборудованием, оснащения карет скорой медицинской помощи и т.д.

В 170 школах и детских садах Башкирии вмешательство прокуратуры позволило прекратить поборы.

Также в 2017 году было зафиксировано более четырех тысяч нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе 888 коррупционных преступлений (на 7,5% больше, чем в 2016 году) и 62 случая получения взяток (+12,7%). Почти 1,5 тысячи человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 32 человека уволены.

Теги: Госсобрание РБ, Прокуратура РБ
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