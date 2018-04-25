Разыскиваемая в Уфе 6-летняя девочка нашлась и передана родителям - МВД Башкирии
Разыскиваемая в Уфе 6-летняя девочка нашлась и передана родителям - МВД Башкирии Фото: гр. «Лиза Алерт. Башкортостан»
Разыскиваемая в Уфе 6-летняя девочка нашлась и передана родителям - МВД Башкирии Фото: гр. «Лиза Алерт. Башкортостан»
УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Разыскиваемая в Уфе 6-летняя Татьяна Семичева нашлась и передана родителям, сообщает пресс-служба МВД по РБ. Напомним, информация о пропаже девочки появилась некоторое время назад в группе поиска «Лиза Алерт. Башкортостан». Сообщалось, что девочка ушла из дома сегодня утром.