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25 апреля Среда

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В Башкирии реки очистились от ледового покрова. Все реки в берегах

ОБЩЕСТВО

В Башкирии реки очистились от ледового покрова. Все реки в берегах Фото: Олег Яровиков

В Башкирии реки очистились от ледового покрова. Все реки в берегах Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 К 23 апреля река Белая очистилась от ледовых явлений. В связи с прохладной погодой вскрытие произошло на 1-5 дней позже нормы. При вскрытии реки наблюдалось прохождение первой волны половодья в среднем и нижнем течениях, максимальные уровни вошли в прогнозные интервалы и были ниже нормы на 1,5-3,8 м. В верхнем течении реки наблюдаются колебания уровней воды от -7 до +2 см в сутки, общий подъем составляет  27-129 см. Река в берегах, сообщили в Башгидромете. На степных реках наблюдаются спады уровней воды интенсивностью до 25 см в сутки, общий спад составляет 68-668 см. Все реки также в берегах.

23-24 апреля горные реки полностью очистились от ледового покрова. В связи со сложными погодными условиями и низкими температурами воздуха происходят колебания уровней воды от -9 см до  +13 см в сутки. Общий подъем составляет 18-255 см. Все реки находятся в берегах.

С 11 -12 апреля происходит постепенное заполнение Юмагузинского и Нугушского водохранилищ,  с 21 апреля  началось заполнение Павловского водохранилища.

Согласно сложившимся гидрометеорологическим условиям, в ближайшую неделю на степных реках ожидается дальнейший спад уровней воды. В связи с повышением среднесуточных температур воздуха возможно прохождение максимальных уровней на горных реках и в верховьях реки Белой. На реке Уфе и в среднем течении реки Белой ожидается подъем уровней воды.

Теги: паводок, уровни рек
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