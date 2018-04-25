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25 апреля Среда

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Работу с трудными подростками в регионах ПФО на примере палаточных лагерей обсудили на форуме «Сообщество» в Уфе

ОБЩЕСТВО

Работу с трудными подростками в регионах ПФО на примере палаточных лагерей обсудили на форуме «Сообщество» в Уфе Фото: скрин видео

Работу с трудными подростками в регионах ПФО на примере палаточных лагерей обсудили на форуме «Сообщество» в Уфе Фото: скрин видео

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

О работе с трудными подростками, в частности, на примере организации детских палаточных лагерей в Марий Эл рассказали на специализированной секции в рамках форума «Сообщество» представители некоммерческих организаций республики с целью передачи своего опыта и тиражирования социальной практики в других регионах.     

Так, региональная общественная организация «Розовый одуванчик» с 2000 года организует палаточный лагерь для детей из социально незащищенных семей, который ставит своей целью организацию летнего отдыха детей из социально незащищенных и неблагополучных семей на территории республики. Там уже успели отдохнуть более тысячи ребят.

Региональная молодежная общественная организация «Опора» с 2007 года на своей базе ежегодно проводит летний палаточный лагерь «Трамплин» для трудных подростков.   

«Цель нашего приезда на данный форум в Уфу — донести и популяризировать наши инициативы, рассказать об инструментах организации проектов, проблемах, с которыми можно столкнуться при их организации, — рассказал руководитель «Опоры» Сергей Дождиков. — Финансируется наш проект взносами родителей, грантами для НКО и пожертвованиями бизнеса».

В свою очередь, заместитель начальника отдела воспитания и допобразования Министерства образования Башкортостана Лилия Хабибуллина сообщила, что в республике в официальный реестр внесены 2599 организаций отдыха и оздоровления детей, по пяти типам, в том числе палаточные лагеря. В этом году будут открываться 27 палаточных лагерей. Они финансируются средствами республики и муниципалитета. Большой опыт организации таких проектов имеет Республиканский центр туризма, краеведения и экскурсий. Проводятся лагеря «Юный спасатель» для трудных детей, «Юные геологи», лагерь «Азимут» по спортивному ориентированию, «Звездный городок», куда приезжают дети-инвалиды. 

Теги: Общественная палата России, форум «Сообщество»
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