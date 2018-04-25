В Крыму отложили введение курортного сбора до мая следующего года Фото: Олег Яровиков В Крыму отложили введение курортного сбора до мая следующего года Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Госсовет Крыма в среду принял решение отложить на год введение курортного сбора в регионе. За соответствующие поправки к региональному закону «О введении курортного сбора» во втором, окончательном чтении проголосовали 66 парламентариев республики. «Законопроект [о переносе начала эксперимента по введению курортного сбора в Крыму на 1 мая 2019 года] принят», — передает ТАСС слова председателя Госсовета РК Владимира Константинова. По словам председателя комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму крымского парламента Алексея Черняка, Крым не успел технически подготовиться к введению курортного сбора. «Совету министров предстоит подготовить почти десяток нормативных актов, а муниципалитетам, которые участвуют в эксперименте, провести работу у себя — открыть счета, подготовить все объекты размещения к участию в проекте, отработать вопросы, связанные с предоставлением льгот и всего остального. Работы тут на полгода, успеть это сделать за несколько месяцев не получилось», — уточнил глава комитета.