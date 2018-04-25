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25 апреля Среда

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В Уфе открылись речные переправы

ОБЩЕСТВО

В Уфе открылись речные переправы Фото: Олег Яровиков

В Уфе открылись речные переправы Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Навигационный период в 2018 году стартовал почти на неделю раньше запланированного срока — паромные переправы начали работать 25 апреля.

По данным «Службы речных переправ» Уфы, большая часть горожан, которые пользуются услугами переправ, — это владельцы садовых участков, расположенных за реками Белой и Уфой. Для них в городе работают семь паромных переправ и один маршрут внутреннего водного транспорта общего пользования.

Стоимость проезда на паромных переправах по сравнению с прошлым годом не изменилась: полный билет в один конец стоит 25 рублей, льготный — 15 рублей. Проезд по маршруту «Дудкино — Зеленый Мыс» стоит 32 рубля (16 рублей — для льготных категорий).

По данным Управления инфраструктуры транспорта, канатная дорога, расположенная в районе остановки «Трамплин», начнет работать в пятницу, 27 апреля. Стоимость проезда по сравнению с прошлым годом также не изменилась. Полный билет в одном направлении будет стоить 40 рублей, льготный — 20 рублей, дети до пяти лет — бесплатно. Провоз багажа свыше 10 килограммов обойдется пассажиру в 50 рублей.

Теги: речные переправы, канатная дорога
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