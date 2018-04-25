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25 апреля Среда

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В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» провела акцию «Шумные выходные»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» провела акцию «Шумные выходные» Фото: пресс-служба ОНФ

В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» провела акцию «Шумные выходные» Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 Команда «Молодежки ОНФ» в Башкирии приняла участие во всероссийской акции «Шумные выходные». Представители Общероссийского народного фронта провели в Уфе вокальный и танцевальный конкурсы, сообщили в региональном штабе. 

В импровизированном поединке состязались исполнители народной музыки и современных произведений. Бросили творческий вызов друг другу и танцевальные коллективы.

«Принято считать, что сегодняшняя молодежь — это поколение, живущее в виртуальной реальности, — отметил представитель команды «Молодежки ОНФ» в республике Тимур Абдрашитов. — К сожалению, многие из молодых, погружаясь в недра всемирной паутины, забывают о настоящей жизни. Нам нужно донести до ребят, что мир вокруг гораздо интереснее, чем жизнь в онлайне. И их творчество тоже должно выходить за рамки интернета. Молодежь у нас очень талантливая, и о творчестве молодых должно знать как можно больше людей. Участники акции «Шумные выходные» вышли «в народ», чтобы заявить о себе, и, конечно, подарить горожанам заряд энергии и хорошего настроения. Здорово, когда молодежь состязается в творческих конкурсах. Мы видим, что она настроена на созидание и стремится сделать мир добрее».

Всероссийская акция «Молодежки ОНФ» «Шумные выходные» прошла в большинстве регионов.

Теги: ОНФ, Молодежка ОНФ
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