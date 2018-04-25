Ликвидацию последствий размыва внутрипоселковой дороги в Илишевском районе планируют завершить сегодня - МЧС Фото: МЧС по РБ









Ликвидацию последствий размыва внутрипоселковой дороги в Илишевском районе планируют завершить сегодня - МЧС Фото: МЧС по РБ

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии сегодня планируют завершить работы по устранению последствий размыва внутрипоселковой дороги в деревне Ибрагимово Илишевского района. В настоящее время там ведутся работы по укладке трех водопропускных труб и насыпи грунта на размытом участке, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

«Ситуация находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, на месте работает оперативная группа. Для устранения последствий размыва участка дороги на месте работают три единицы техники и восемь человек, в том числе одна единица техники и два сотрудника МЧС. Завершение работ по насыпи грунта планируется сегодня до 21 часа», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало﻿ агентство «Башинформ», из-за этого происшествия без автоснабжения остались четыре дома, в которых проживают девять человек, включая двоих детей.