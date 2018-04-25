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25 апреля Среда

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Жители Башкирии собирают мусор на бегу

ОБЩЕСТВО

Жители Башкирии собирают мусор на бегу

Фото: газета «Пульс-М»

Жители Башкирии собирают мусор на бегу

Фото: газета «Пульс-М»

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жители Башкирии собирают мусор на бегу. Необычное спортивное увлечение из Швеции — плоггинг — замечено в городе Мелеузе. Суть проста — бегаешь и собираешь мусор. Зачем это нужно людям, и почему плоггинг становится модным фитнес-трендом во всем мире, пишет газета «Пульс-М».

Идеей плоггинга в башкирском городе прониклась местная жительница Альфина Усманова. Она устроила для себя такую необычную субботнюю зарядку. Далеко бежать ей не пришлось, спортивную нагрузку ей обеспечил родной двор. Всего за 20 минут пробежки она заполнила мусором два больших мешка.

«Во-первых, я совместила полезное с приятным: зарядилась солнышком на рассвете, насладилась утренней тишиной и пением птиц. Во-вторых, порадовалась удивленным лицам прохожих, которые спешили на работу и видели, что в 6.30 кто-то занимается спортом и собирает мусор. В-третьих, почему я это сделала — я приняла решение, что ничего не буду откладывать на потом!» — говорит Альфина.

Она призывает всех горожан подключиться к плоггингу, пример Альфины уже вдохновил ее знакомых и соседей. Как говорят плоггеры, наведение чистоты затягивает, уже хочется убраться в соседних дворах и на улицах города. Основатели спортивно-экологического движения не собираются ограничиваться только сбором мусора во время занятий спортом. Они привлекают внимание к проблемам экологии в целом. Убеждают людей не мусорить, а также постараться полностью отказаться от пластика.    

Плоггинг значительно эффективнее, чем обычный бег трусцой. Сбор мусора требует постоянных наклонов и приседаний. Считается, что он даже сродни интервальным тренировкам, в которых чередование нагрузки помогает сжигать жир.

Что нужно для того, чтобы заняться плоггингом?

Взять с собой на пробежку крепкий мусорный пакет и перчатки. Сложить в него найденный по дороге во время пробежки пластиковый мусор. Сфотографировать «добычу» и выложить фото с хештегом #plogging в соцсети, чтобы привлечь к движению как можно больше людей. По хештегу #plogging в Instagram можно найти более семи тысяч снимков. 

Теги: экология
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