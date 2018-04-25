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25 апреля Среда

Уфа   °

В Уфе идет подготовка к финалу конкурса «Миссис Башкортостан Россия-Вселенная 2018»

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ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В «Огнях Уфы» полным ходом идет подготовка к финалу самого престижного конкурса красоты «Миссис Башкортостан Россия-Вселенная 2018» — региональный этап «Mrs. Universal 2018». Весь апрель проходят кастинги. Заявки принимались и принимаются до конца апреля на сайте www.миссис-Башкортостан.рф.

На сегодняшний день подано свыше 700 заявок. Более 150 участниц приглашены на очный кастинг. Последний из них пройдет в «Огнях Уфы» уже в это воскресенье 29 апреля. На кастинги приезжают представительницы разных регионов республики: Белебея, Нефтекамска, Сибая, Уфы, Мелеуза, Стерлитамака, Октябрьского, Салавата, Хайбуллинского, Кармаскалинского, Зианчуринского районов. Капитаны и лейтенанты, кикбоксеры и технари-нефтедобытчики, многодетные мамы и отличницы-студентки, писатели и музыканты — это прекрасный букет из представительниц слабого пола, которые пробуют свои силы в борьбе за корону и титул «Миссис Башкортостан Россия-Вселенная 2018».

Критерии выбора победительницы соответствуют требованиям современного мира. Ей станет девушка, имеющая конструктивное и позитивное мышление, которая понимает себя и обладает целостностью физических, духовных и эмоциональных качеств, поддерживает семейные ценности и здоровый образ жизни. Победительница конкурса «Миссис Башкортостан Россия-Вселенная 2018» будет представлять республику на национальном этапе Конкурса в Москве и получит шанс представить Россию на финальном этапе «Миссис Вселенная 2018» («Mrs. Universal 2018»).

В течение семи конкурсных дней (с 10 по 16 мая) с участницами будет работать команда профессиональных психологов, хореографов, стилистов и фотографов. Фотосессии, спортивные активности, благотворительные акции — это лишь немногое, что ожидает финалисток в конкурсные дни.

Главный дизайнер проекта Юлия Исламова (основатель бренда и владелица бутика Radadesign atelier) уже готовит Fashion-коллекцию для финалисток. А единственный в своем роде в республике дуэт электроскрипок DuetSharmel пишет композицию специально для флэшмоб-выхода участниц. Проект привлекает большое количество зрителей и гостей, в состав жюри всегда приглашаются актеры, певцы и звезды телевидения.

Сам финал пройдет 17 мая в лучшем концертном зале города «Колизео» развлекательного комплекса «Огни Уфы». Билеты на грандиозное финальное шоу уже можно приобрести на Кассир.ру.

 

 

Теги: конкурс красоты
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