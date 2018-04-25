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25 апреля Среда

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Парламентарии Башкирии оценивают состояние законности в регионе

ПОЛИТИКА

Парламентарии Башкирии оценивают состояние законности в регионе Фото: ИА «Башинформ»

Парламентарии Башкирии оценивают состояние законности в регионе Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкортостана заслушали и обсудили состояние законности в регионе, а также доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. В Доме Государственного Собрания — Курултая Башкортостана сегодня проходит 52-е заседание республиканского парламента.

В ходе заседания депутаты намерены рассмотреть более 20 проектов республиканских законов, большинство из которых предложены в первом чтении. В их числе проекты законов «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан», «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан», «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан», «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об отходах производства и потребления».

Предметом рассмотрения на пленарном заседании станут кандидатура на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан, проекты постановлений Государственного Собрания и проекты федеральных законов, поступившие из Государственной Думы.

Теги: Госсобрание РБ
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