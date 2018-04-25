Отсутствие поддержки родителей вынуждает их отдавать детей с особенностями развития в дома-интернаты - Ксения Алферова с форума «Сообщество» в Уфе Фото: Олег Яровиков









Отсутствие поддержки родителей вынуждает их отдавать детей с особенностями развития в дома-интернаты - Ксения Алферова с форума «Сообщество» в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Отсутствие поддержки родителей детей с особенностями развития вынуждает их отдавать своих детей в специализированные дома-интернаты, считает актриса, соучредитель благотворительного фонда «Я есть!» Ксения Алферова. Накануне на форуме «Сообщество» в Уфе участники говорили о полноценном участии особенных людей в жизни общества. В беседе приняли участие эксперты, представители НКО и благотворительных фондов, родители особенных детей.

Председатель Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Андрей Царев рассказал о двух формах жизнеустройства людей с ментальными особенностями. Одна из них основывается на системе стационарного обслуживания: после того как семья отказывается от ребенка, он попадает в дом малютки, далее переходит в детский дом-интернат, затем в психоневрологический интернат.

«Как бы хорошо ни было обустроено заведение, это все равно изоляция человека», — считает член ОП РФ. Более продуктивной, по мнению эксперта, является семейноцентрированная форма жизнеустройства, которая подразумевает, что ребенок живет в семье, ходит в детский сад и школу, затем может трудоустроиться и оставаться жить дома даже после смерти родителей.

«У нас в стране эта система не полностью выстроена. Во многих регионах есть лишь ее отдельные фрагменты. Поэтому всегда возникают риски того, что семья не выдержит и ребенок окажется в системе стационарного обслуживания», — заметил Андрей Царев.

Был приведен в пример положительный опыт Псковской области, где создана система сопровождения, представленная как государственными, так и общественными структурами, которая обеспечивает сопровождение человека с ментальными нарушениями от рождения и до конца жизни. Система включает в себя раннюю помощь родителям, посещение детского сада и школы. Это могут быть группы и классы для особенных детей в обычных учреждениях.

Речь также шла о сопровождаемом проживании и сопровождаемой дневной занятости.

«Люди с ментальными особенностями должны иметь возможность работать, получая вознаграждение. Для этого важно начать готовить человека со школьной скамьи. Проживая дома, он должен получать услуги по сопровождению, поскольку не может самостоятельно справиться с некоторыми бытовыми вопросами. В конечном итоге это не только позволит семьям с такими детьми нормально жить, но и будет экономически более выгодно, чем содержание пациентов в стационарных учреждениях», — сказал Андрей Царев.

По его мнению, важным шагом в этой работе является разработка региональных концепций комплексного сопровождения людей с ментальными нарушениями. Необходимо запланировать мероприятия на ближайшие несколько лет, распределить финансы для получения помощи людьми из учреждений, расположенных в удаленных уголках региона, улучшить материально-техническое обеспечение.

«В Пскове на базе центра лечебной педагогики создан федеральный ресурсный центр комплексного сопровождения детей с особенностями развития. Мы бесплатно обучаем специалистов из разных регионов. Готовы помочь разработке концепций», — сообщил член ОП РФ.

Участники дискуссионной секции обсудили проблему нехватки персонала в детских учреждениях, вопросы инклюзивного обучения, опыт вовлечения волонтеров в сопровождение семей с особенными детьми, положительные примеры эффективного взаимодействия НКО с властями. Речь шла и о законопроекте, который обеспечит введение более гибкой системы опеки над людьми с ментальными особенностями, в частности возможность привлечения негосударственных организаций к исполнению опекунских функций.