Башкирия в федеральных СМИ: регионы скупают Москву, налог по фотографии, в Уфе задержали осужденного пожизненно Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: регионы скупают Москву, налог по фотографии, в Уфе задержали осужденного пожизненно Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Частные инвесторы из регионов все больше интересуются недвижимостью в Москве. Среди тех, кто активно скупает офисную, жилую и торговую недвижимость в столице, предприниматели из Уфы.

Регионы скупают Москву. Как сообщает газета «Коммерсантъ﻿», за год доля региональных игроков в сегменте частных инвестиций на рынке недвижимости Москвы выросла в 2,5 раза. Эта тенденция будет укрепляться: новые санкции со стороны Запада вынуждают инвесторов средней руки оставлять свои средства внутри страны, пишет издание со ссылкой на данные аналитиков Knight Frank. По их расчетам, сейчас на клиентов из регионов приходится 26% сделок в Москве с недвижимостью стоимостью до $10 млн. Ранее этот показатель оценивался в 10%. В издании уточняют, что наиболее заметную активность проявляют инвесторы из Тюмени, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Уфы и Санкт-Петербурга.Частных инвесторов больше всего привлекает покупка готового арендного бизнеса — 60% запросов. 50% рассчитывают приобрести офисные помещения, 25% — торговые, еще 25% — рассматривают оба варианта. Самым популярным запросом является покупка готового арендного бизнеса за 100–300 млн руб. площадью 100–400 кв. м в новом бизнес-центре. Еще одним востребованным вариантом называются помещения стрит-ритейла на центральных торговых улицах Москвы.

«Вести.Недвижимость﻿» по этой теме пишут, что инвесторов из Хабаровска, Тюмени, Казани, Ростова-на-Дону, Уфы и Санкт-Петербурга интересует офисная, жилая и торговая недвижимость, а также девелопмент. «Порядка 40% сделок с частными инвесторами заключается с привлечением финансирования, 60% клиентов вкладывают в недвижимость только собственные деньги», — добавили в издании.

Уфа может получить право проведения ЧМ по хоккею. Победа «Агидели» в чемпионате России поможет Уфе получить право проведения чемпионата мира по хоккею среди женщин в 2021 или 2023 году. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор клуба Александр Семак. «У нас намечается женский чемпионат мира, пока точно неизвестно, но мы планируем подать заявку на 2021 или 2023 год, — сказал Семак. — Рене Фазель, глава МФХ, обсуждал это с руководством республики во время приезда на матч звезд в прошлом году, думаю, что Международная федерация хоккея должна одобрить нашу заявку. Думаю, что победа "Агидели" даст толчок к получению Уфой права проведения чемпионата мира», — считает директор клуба.

23 апреля «Агидель» впервые завоевала золотые медали чемпионата России, обыграв в финальной серии плей-офф ЖХЛ восьмикратных чемпионов страны «Торнадо» со счетом 3-0, напомнили в ТАСС.

Арестован глава ячейки «Свидетелей Иеговы». Как информирует РИА Новости, «в Уфе арестован 31-летний организатор ячейки религиозного объединения "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", деятельность которого запрещена решением Верховного суда РФ». Сообщается, что расследуется уголовное дело, предусмотренное по статье УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».

INTERFAX.RU﻿ по этому делу пишет, что «с октября по ноябрь 2017 года местный житель организовал в Уфе ячейку религиозного объединения "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", деятельность которого запрещена на территории России решением Верховного суда РФ». При обысках в квартире арестованного обнаружена запрещенная литература, говорится в сообщении.

Как избежать «ошибок молодости». «Один из самых востребованных и известных в мире оперных певцов, бас Ильдар Абдразаков, открыл на родине, в Уфе, свой именной фестиваль, — информирует «Российская газета﻿». — Первый его концерт прошел на сцене Башкирского театра оперы и балета 24 апреля». Накануне открытия фестиваля Ильдар Абдразаков в интервью «РГ» отметил: «Нужно поддержать молодых певцов в начале их пути, дать им возможность оказаться на одной сцене с теми, кто активно выступает во всем мире, может дать совет и по стилю пения, и по актерскому мастерству, и по выбору репертуара».

«Увертюрой Джузеппе Верди из оперы "Набукко" открылся в Уфе первый международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова», — передает корреспондент ТАСС﻿.

«Я очень рад вернуться в этот храм искусств и выйти на сцену, где делал свои первые шаги», — приветствовал зрителей оперный певец Абдразаков, который является дважды обладателем премии Grammy и лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска», рассказали в агентстве.

Свое приветствие участникам смотра направил министр культуры РФ Владимир Мединский, который отметил, что «фестиваль ожидает большое будущее».

«Моя задача — поддержать и объединить молодых талантливых певцов из России, помочь им избежать "ошибок молодости", поскольку голос — невероятно хрупкий инструмент, важно мудро и поступательно его развивать», — цитирует Абдразакова ТАСС.

Фестиваль состоит из трех концертов, он продолжится 25 апреля благотворительным представлением. Завершится фестиваль 27 апреля гала-концертом звезд. Участие в нем примут солисты Международной академии музыки Елены Образцовой из Санкт-Петербурга, тенор Мариинского театра Сергей Скороходов и дирижер Королевской оперы в Бельгии Сперанца Скаппуччи, информировало агентство.

Налог по фотографии. Как будет происходить начисление за хозпостройки, выясняли в газете «Аргументы и факты﻿». «В прессе и по телевидению прошла информация от Федеральной налоговой службы, в очередной раз взбудоражившая всех российских дачников. Оказывается, налог на бани, гаражи, сараи и другие хозяйственные сооружения в 2018 году будет начисляться их владельцам автоматически — на основании проводимой в регионах аэрофотосъёмки», — пишет издание. Для регистрации таких объектов в ЕГРН и передачи данных о них в налоговые службы будет достаточно спутниковых фотографий или информации с беспилотников. Причём производиться это может без ведома хозяев.

«Кампания по постановке на учёт недвижимости коснётся не менее 40 тысяч объектов недвижимости в разных регионах страны, в частности, в Вологодской и Псковской областях, в Башкортостане, Мордовии, Тыве и в других районах», — уточнили в газете.

Пострадавшую при атаке в школе Стерлитамака перевезли в больницу Уфы, передает Пятый канал﻿. «Сначала девочку, которая выпрыгнула из окна при виде одноклассника с ножом, положили в местную больницу. Однако из-за переломов позвоночника, ноги и других тяжёлых травм врачи решили отправить её в Уфу», — поясняет телеканал. В местной больнице остаются ещё одна школьница и учительница.

18 апреля девятиклассник напал с ножом на учительницу и сверстниц во время урока информатики, после чего устроил пожар и ударил себя ножом в шею, напомнили на Пятом канале.

Тем временем в Уфе задержали выпущенного на свободу убийцу, который был осуждён пожизненно. Как информирует RT﻿, «в Уфе задержали Анвара Масалимова — приговорённого к пожизненному сроку убийцу, вышедшего на свободу. Сначала он проходил по делу об убийстве гостя съёмной квартиры как свидетель. Но когда расследование подходило к концу, его сожительница отказалась от чистосердечного признания и заявила, что преступление совершил Масалимов», — поясняет издание причины его задержания. Ранее в ФСИН рассказали об освобождении Масалимова из колонии на Ямале.

«Комсомольская правда﻿» по этому делу сообщает, что в общей сложности Масалимов прожил в тюрьмах, колониях и изоляторах 37 лет. Жена и сын от Масалимова отвернулись еще после первого убийства, но его родные сестры, которые живут в Уфе, поддерживали брата — писали ему, слали передачи на зону. «Интересно, что теперь скажут те, кто принимал решение об освобождении пожизненно осужденного убийцы. И те, кто должен был его контролировать после выхода на свободу», — вопрошают в газете.