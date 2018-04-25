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25 апреля Среда

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Второй день форума «Сообщество» в Уфе: мастер-классы и стратегические игры

ОБЩЕСТВО

Второй день форума «Сообщество» в Уфе: мастер-классы и стратегические игры Фото: Олег Яровиков

Второй день форума «Сообщество» в Уфе: мастер-классы и стратегические игры Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В первый день своей работы, 24 апреля, форум «Сообщество» в Уфе собрал тысячу гостей. Эксперты, журналисты и общественники приняли участие в дискуссии пленарной сессии о том, как сократить разрыв в росте доходов российской элиты и простых граждан. Во второй половине дня шла работа на нескольких тематических дискуссионных площадках — участники говорили о полноценном участии особенных людей в жизни общества, благополучии и достатке российской семьи, об активном долголетии, роли СМИ в общественных изменениях, проблемах и перспективах местного самоуправления. 

Сегодня, 25 апреля, во второй день работы форума, его гостям предоставляется возможность принять участие в проектных сессиях, стратегических играх и мастер-классах.

С успешными практиками привлечения спонсоров в социальные проекты участников ознакомят председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский и директор Sponsor Consulting Евгения Мальцева.

На специальных мастер-классах гости узнают о том, как некоммерческие организации могут завоевать доверие общества и какие новые технологии могут помочь в работе НКО, а также ознакомятся с популярными маркетинговыми инструментами, необходимыми для формирования положительного имиджа в онлайн-среде.

На тематической проектной сессии участники форума узнают, что нужно сделать некоммерческой организации, чтобы получить доступ к рынку социальных услуг. 

Желающие научиться решать конфликты с участием представителей местного сообщества, связанные, например, с капитальным строительством, ограничением въезда во дворы или нехваткой парковочных мест, смогут принять участие в ролевой игре, которая позволит почувствовать себя на месте обеих сторон социального конфликта и познакомиться с опытом успешного разрешения подобных споров.

На нескольких дискуссионных площадках продолжится обсуждение по главной тематике форума — о преодолении социального неравенства и обеспечении достойной жизни для всех слоев общества. 

Гостей форума ждет обмен мнениями о том, как работать с трудными подростками, в частности, на примере организации детских палаточных лагерей в Республике Марий Эл, а также о том, как наладить работу института наставничества.

Форум «Сообщество» проходит в уфимском Конгресс-холле. 

Теги: Общественная палата России, форум «Сообщество»
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