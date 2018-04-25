В Башкирии предпринимательница обвиняется в аферах на 37 млн рублей Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии предпринимательница обвиняется в аферах на 37 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Стерлитамакская 37-летняя предпринимательница обвиняется в хищении средств граждан и банков на общую сумму более 37 млн рублей. Как сообщили в республиканской прокуратуре, женщина, будучи директором кредитного потребительского кооператива, в 2013-2016 годах заключила договоры приобретения жилья с 24 гражданами на 26 млн рублей. Им она «продала» квартиры в строящихся дома, на которые не имела никаких прав.

Также обвиняемая получила в банке кредиты на сумму 8 млн рублей, предоставив подложные справки с завышенным доходом, и не возвращала деньги. Ущерб на сумму почти 4 млн она причинила трем потерпевшим при махинациях с их недвижимостью и автомобилями.

Чтоб обеспечить возмещение ущерба, следствие арестовало ее имущество общей стоимостью 9,4 млн рублей: квартира и таунхаус в Стерлитамаке и земельный участок в деревне в 10 км от города.

Обвинительное заключение утверждено, женщина обвиняется по двум статьям УК РФ (особо крупное мошенничество и мошенничество в сфере кредитования), дело передается в суд.